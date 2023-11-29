عدن - ياسمين التهامي - لتنظيف الأذن المسدودة .. قطرة واحدة من هذا العلاج المنزلي ينهي معاناتك إلى الأبد !

الاربعاء 28 سبتمبر 2022 الساعة 16:30

يسبب شمع الأذن في بعض الاحيان، انسدادًا ملحوظا لتراكمه فترات طويلة، وهذا ما يؤثّر على قدرة السمع. لذا يجب تنظيف الأذن باستمرار حتى لا تصل لهذه المرحلة. وفيما يلي أفضل علاج منزلي لحالة انسداد الأذن لدرجة كبيرة.

1- قم بإذابة 1/2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز في ربع كوب من الماء الدافئ.

2- صب المحلول في زجاجة بالبخاخ.

3- قم بإمالة رأسك إلى الجانب وقم بالتنقيط برفق من 5 إلى 10 قطرات من المحلول في أذنك قطرة واحدة في كل مرة.

4- اترك المحلول في الأذن لمدة تصل إلى ساعة ، ثم اغسلها بالماء.

5- افعل ذلك مرة واحدة يوميًا حتى يزول شمع الأذن.