مليشيا الحوثي تخطف نجل تربوية طالبت براتبها في العاصمة صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - خطفت مليشيا الحوثي طفلا في صنعاء، اليوم الأربعاء؛ لإجبار أمه التي تعمل تربوية في وزارة التربية والتعليم عن المطالبة براتبها، للضغط عليها للتوقف على نشاطها في نادي المعلمين.

وكشف أحمد سيف حاشد عضو مجلس النواب في صنعاء (فاقد النصاب) الموالي للحوثي أن جهاز المخابرات الحوثية خطف ابن الأستاذة "حياة منصر"، التي نشطت في الأشهر الماضية للمطالبة بمرتباتها ومرتبات المعلمين.

وقال حاشد في منشور له على منصة إكس إن مليشيا الحوثي خطفت "عبدالخالق الحماطي" ابن الأستاذة حياة منصر، لإجبار والدته على التوقف عن مطالبتها بالمرتبات، وتجميد نشاطها في نادي المعلمين الذي تشكل للمطالبة بالمرتبات.

ويقارن ناشطون بين ما تفعله مليشيا الحوثي وما يفعله الاحتلال الصهيوني الذي يضغط على أسر المقاومين في الضفة الغربية بالقبض على أفراد عائلاتهم من النساء والأطفال.

وتأسس نادي المعلمين في يوليو الماضي للمطالبة بالمرتبات، ويخوض إضرابا واسعا مفتوحا عن العمل لإجبار مليشيا الحوثي لصرف مرتباته، وخطفت المليشيا معظم قيادة النادي بما فيهم رئيسه وأمينه العام، ولجأت مؤخرا إلى تهديد المعلمات في النادي.

وكشفت الأستاذة حياة منصر أن جهاز المخابرات أرسل رسائل تهديد لجميع المشتركين والمتابعين لنادي المعلمين يهددهم فيها بخطف أقاربهم إن لم يتوقفوا عن المطالبة بمرتباتهم.