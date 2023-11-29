العرادة يدعو لتوحيد الصف الجمهوري ويؤكد: "مأرب قادرة على إحباط كل المؤامرات"

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة القوات المسلحة والأمن والسلطات المحلية والمقاومة الشعبية والمكونات السياسية والاجتماعية على اليقظة العالية ورفع الجاهزية لمواجهة التحديات التي يمر بها الوطن.

جاء ذلك في كلمة له، الأربعاء، خلال اللقاء الموسع لرئاسة هيئة الأركان العامة والقيادات العسكرية والأمنية والسلطات المحلية وقيادات المقاومة الشعبية، بمحافظة مأرب وفقا لوكالة سبأ.

وشدد العرادة على ضرورة استنهاض الهمم والابتعاد عن المزايدات السياسية والمهاترات الإعلامية وتبادل الاتهامات والتحلي بالوطنية الصادقة والعمل معا على تجاوز كافة الصعاب والانخراط بروح المسؤولية العالية للمساهمة في بناء الوطن وحمايته من كافة المخاطر المحدقة به.



وجدد العرادة التأكيد على أن اليمن بحاجة ماسة لكل أبنائه، "ويجب توحيد الصف الجمهوري وتعزيز التلاحم الوطني، لاستعادة مؤسسات الدولة والوصول بالوطن إلى بر الأمان".



وأشار العرادة الى ما تمر به البلاد "من ظروف استثنائية بالغة التعقيد إثر الحروب التي شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية في كافة المحافظات، وما نتج عنها من أوضاع إنسانية صعبة، والحالة الاقتصادية نتيجة استهداف موانئ تصدير النفط، والدمار الذي لحق بالبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، والآثار التي طالت النسيج الاجتماعي ".



وأكد أن محافظة مأرب صمدت طوال السنوات الماضية، وقدمت التضحيات العظيمة من أجل الوطن والجمهورية والكرامة، ولديها القدرة على "الصمود في وجه التحديات وإحباط كل المؤامرات لأن مشروعنا وطني وقضيتنا عادلة وأهدافنا سامية".



وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي التزام القيادة السياسية والحكومة بنهج السلام واستعرض الجهود والتحركات الإقليمية والأممية الرامية لتحقيق السلام وإيجاد تسوية سياسية، وما قدمته القيادة السياسية والحكومة خلال الأعوام الماضية من تنازلات كبيرة في سبيل تحقيق السلام الشامل والعادل.

