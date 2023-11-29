مقتل ثلاثة أشخاص بانفجار ألغام أرضية زرعها الحوثيون في تعز والبيضاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل ثلاثة أشخاص بينهم طفلان، الأربعاء، بانفجار ألغام أرضية زرعتها مليشيا الحوثي، في محافظتي تعز (جنوب غرب) والبيضاء (وسط) البلاد.

وذكر المرصد اليمني للألغام في سلسلة تغريدات على منصة "إكس"، أن طفلين الأول (فرحان عبده الحميقاني 7 سنوات، والأخر علي عبدالرب البابكي 13 عاما، قتلا بانفجار لغم للحوثيين، أثناء رعيهما الماشية (أغنام) في قرية المردم، بمديرية الزاهر، في محافظة البيضاء.

وأضاف المرصد، أن رجلا مُسنًا يُدعى "رشيد عبدالخالق مرشوش، في عقده السادس من العمر، قتل؛ نتيجة إنفجار لغم أرضي للحوثيين اثناء عودته من التسوق على متن (حمار) في طريق "الخزجة" بقرية العذير عزلة الأعبوس بمديرية منطقة حيفان بريف محافظة تعز.

وأشار المرصد إلى أن منطقة الأعبوس بريف تعز شهدت خلال الأونة الأخيرة سقوط 3 ضحايا مدنيين والعشرات من رؤوس الماشية بسبب حوادث انفجارات ألغام للحوثيين وذخائر من مخلفات الحرب.

وكانت الحكومة اليمنية قد اتهمت مليشيا الحوثي بزراعة أكثر من مليوني لغم في عدد من المحافظات والمناطق اليمنية، مؤكدة أن هذه الاحصائية هي الأكبر في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.