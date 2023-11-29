مقتل وإصابة خمسة أشخاص من أسرة واحدة بانفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثي في الجوف

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل طفلان، وأصيب ثلاثة آخرون بينهم نساء، (من أسرة واحدة)، الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي، في محافظة الجوف، شمال شرقي البلاد.

وقالت مصادر مطلعة، إن الطفلين (كهلان حسن علي محمد العليي 10سنوات، وعلي عبدالرزاق علي محمد العليي والذي لم يتجاوز عمره عام واحد)، قتلا بانفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيون في منطقة الفاية ذو علي غربي منطقة المهامشة، بمديرية خب والشعف.

وأضافت المصادر، أن الانفجار أدى كذلك إلى إصابة والدة الطفلين اللذين توفيا، وتدعى (شمعة أحمد يحي العليي)، كما أصيب الطفل (زيد عبدالرزاق علي محمد العليي 12 عامًا)، والطفلة (هناء عبدالرزاق علي محمد العليي 6 أعوام) بإصابة بليغة.

وأوضحت المصادر، أن الأطفال كانوا يلعبون في إحدى الشعاب، وعثروا على عبوة ناسفة وأخذوها معهم إلى منزلهم، وقاموا باللعب فيها داخل المنزل، قبل أن تنفجر مخلفة خمسة من القتلى والجرحى.