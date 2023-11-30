عايزة تبهري زوجك وتخليه مجنون بيكي ...اليكِ الخلطة الجهنمية ضعي ملعقة من السكر وأخرى من القهوة بهذه المنطقة وشاهدي ما الذي سيحدث شاهد !!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تُعد الشفاه بالنسبة للمرأة أهم عضو في جسد الإنسان وذلك بسبب وظيفتها الجمالية والأنثوية الخاصة حيث تصنف الشفاه بأنها أحد أسرار الجمال المهمة لدى المرأة وهو ما يجعل معظم النساء يبذلن جهودا وأموالا طائلة لكي تبدو شفاههن ناعمة وممتلئة وجذابة ولا يعتبر هذا الأمر شيئًا مفاجئًا حيث أصبح الاعتناء بالشفاه روتين دوري تقوم به النساء على الدوام.وتختلف طرق العناية والاهتمام بمظهر الشفاه من امرأة لأخرى حيث تفضل بعض النساء إجراء العمليات الجراحية التجميلية بينما تفضل فئة أخرى منهن استخدام مستحضرات التجميل ويرجع هذا الانقسام في الاختيار إلى أن عمليات التجميل تكلف أموالا طائلة وهو ما يجعل النساء يلجأن لاستخدام المستحضرات التجميلية وذلك للظهور بمظهر جذاب أكثر أنثوية وتتعدد هذه المستحضرات وتأتي على شكل مساحيق وأقلام تلوين ومرطبات وغيرها من المستحضرات الأخرى.

وفي الآونة الأخيرة تراجع اهتمام النساء بإجراء عمليات تكبير ونفخ الشفاه كثيرا خصوصا في المنطقة العربية وذلك بسبب عدم توفر كادر طبي ناجح يقوم بإجراء هذه العمليات بطريقة متقنة.

كما تراجع أيضًا سوق مستحضرات التجميل الطبية المختصة بتجميل الشفاه وذلك بسبب احتواء تلك المستحضرات على مواد كيماوية تؤدي إلى الإصابة بالسرطان والأمراض الخطيرة الأخرى.

وفي مقابل ذلك اشتهرت العديد من الوصفات الطبيعية المختصة بتجميل الشفاه ومن بين أهم تلك الوصفات هي وصفة تكبير ونفخ الشفاه حيث تقوم هذه الوصفة بتكبير حجم الشفاه وجعلها أكثر أناقة وأنوثة في وقت قصير، ومما يميز هذه الوصفة هو إمكانية تحضيرها في المنزل واستخدامها.

طريقة تحضير واستخدام وصفة تكبير ونفخ الشفاه:

إحضار ملعقة من السكر الخشن

إحضار نصف ملعقة من القهوة المحببة

إحضار ملعقة واحدة من زيت اللوز

وضع المكونات في كوب صغير

خلط المكونات جيدا لمدة دقيقة

وضع كمية محددة من الوصفة ودعك الشفاه بها لمدة 3دقائق

يتم استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع.

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