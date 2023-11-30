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عدن - ياسمين التهامي - كنز رباني ومعجزة تحدث في جسمك .. بعد تناول هذا السمسم يعالج عدد من الأمراض !
تحتوي بذور السمسم على الزيوت الطبيعية المفيدة.
ومضادات الأكسدة والبروتينات. والألياف ومجموعة مهمة من المعادن.
تعرف معنا على أهم فوائد السمسم.
تحتوي بذور السمسم على نسبة عالية من الأحماض الدهنيّة.
حيث تحتوي على 40% من حمض الأولييك. و45% من حمض اللينولييك. مما يمنحه خصائص غذائيّة مُهمة.
تحتوي 3 ملاعق كبيرة من بذور السمسم. أي ما يُعادل 30 غرام على 3.5 غراماً من الألياف الغذائيّة.
ما يُشكّل 12% من حاجة الجسم اليوميّة من الألياف.
التي تُساهم في تعزيز ودعم صحّة الجهاز الهضمي.
وتقليل نسبة الإصابة بأمراض القلب والسُّمنة.
والسكري من النوع الثاني. والعديد من أنواع السرطانات.
تُعدّ بذور السمسم مصدراً مُهماً للبروتينات. حيث تحتوي على نسبة بروتين تتراوح بين 20% إلى 25%. وتختلف هذه النسبة اعتماداً على نوع بذور السمسم.
تحتوي بذور السمسم على عنصر الكالسيوم. المُهم لصحّة العظام. حيث تحتوي 3 ملاعق كبيرة من بذور السمسم غير المقشورة. على 22% من الكميّة الموصى بتناولها يوميّاً من الكالسيوم.
المصدر : ويب طب