عدن - ياسمين التهامي - طبيب روسي.. الشعور بالنعاس في النهار دليل على إصابتك بهذا المرض الخطير والقاتل

الخميس 30 نوفمبر 2023 الساعة 07:08

كثير من الناس عندما يشعرون بالنعاس في فترة النهار، يرجعون ذلك إلى قلة النوم، ولكن المختصون أشاروا إلى أنها قد تكون علامة مرضية خطيرة تلحق بالشخص مستقبلًا. وذكر أخصائي أمراض الكبد، الروسي، الدكتور دميتري موناخوف، أن ظاهرة النعاس أثناء فترة النهار والأرق ليلًا قد تكون إشارة لوجود مشكلات في الكبد، وفق تقرير لوكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، أمس الإثنين وشرح ذلك في حديث تلفزيوني فقال: "ما الذي يقلق المريض؟ هذه متلازمة الوهن النباتي المعروفة؛ ضعف، خمول وهن. هذه العلامات تظهر على شكل نعاس في النهار وأرق ليلًا، وهي تشير إلى مشكلات في الكبد". وقال أيضًا: "تشير علامات أخرى مثل اصفرار الجلد وبياض العين والغثيان والتقيؤ وألم في الجهة اليمنى أسفل الضلع، إلى وجود مشكلات في الكبد". وأوضح التقرير أن وظيفة الكبد تكمن في عملية الهضم وتخليص الجسم من السموم، وتضطرب وظائف الكبد لعدة عوامل مثل الفيروسات أو تعاطي الكحول أو الإصابة بالسمنة التي ينتج عنها مرض الكبد الدهني، بجانب العوامل الوراثية الأخرى، وبمرور الوقت قد يؤدي ذلك إلى تلف الكبد، الأمر الذى يؤدي إلى فشل الكبد، وهي حالة تهدد الحياة. وهناك علامات تدل على حدوث اضطرابات بالكبد، مثل التورم في الساقين والكاحلين وأن يكون لون البول غامقا، وفقدان الشهية والإصابة بالكدمات بسهولة. وللحفاظ على الكبد نصح الطبيب الروسي بضرورة اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط، وتناول أوميجا3 والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة وممارسة النشاط البدني لتجنب ظاهرة النعاس خلال النهار. وجدير بالذكر أن حمية البحر الأبيض المتوسِّط هي طريقة للأكل تستند إلى الطعام التقليدي للبلاد التي يَحدُّها البحر الأبيض المتوسّط. فهو في العادة نظام غني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقول والمكسرات والبذور وزيت الزيتون. والمكوِّنات الرئيسية لحمية البحر الأبيض المتوسِّط تشمل التالي: - الاستهلاك اليومي من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والدهون الصحية. - استهلاك أسبوعي للسمك والدواجن والبقول والبيض. - حصص معتدلة من مشتقات الحليب. - استهلاك محدود من اللحوم الحمراء.