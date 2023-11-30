كنز من المعجزات .. بذور خارقه ورخيصة الثمن تسحق الدهون وتحافظ على شباب دائم " تعرف عليها الآن

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اشتهرت بذور الكتان بالخير والفوائد العظيمة منذ العصور القديمة، وتشير الأدلة إلى أنه تم استخدام بذور الكتان منذ عصر الملكة نفرتيتي في مصر.

أوضح استشاري السمنة والنحافة د. خالد يوسف أن بذور الكتان تحتوي علي فوائد عديدة إستخدمها الفراعنة في وصفات طبية كمركبات الروائح العطرية والتدليك لعلاج بعض الأمراض والإصابات وحضروا من مسحوق البذور لبخات ويحتوي أيضاً علي عناصر غذائية هامة ومفيدة لصحة الجسم بالإضافة الي انه يساعد علي تخفيض الوزن

وقدم د. خالد يوسف طريقة استخدام بذور الكتان للرجيم وتخفيض الوزن:

الإفطار

7 صباحا نصف رغيف -طبق فول -قرص طعميه مرتين أسبوعيا –سلاطه -شاى أخضر بالليمون.

9صباحاً 20جم شيكولاته أو 2 معلقة بسبوسة أو قطعة جاتوه لمدة 3 أيام يوم بعد يوم.

11 ظهرا ثمرة كمثرى أو جوافه أو تفاحه. 1٢ظهراً كوب زبادى لايت.

الغذاء

3 عصراً لمدة 3 أيام 1/2دجاجة مشويه -سلاطه -خضار سوتيه.

ولمدة يومين 6 ملاعق مكرونه -سلاطه -خضار سوتيه.

ولمدة يومين طبق شاورما سلاطه 1 توست رجيم.

العشاء

5 مساء: 3 كوب ماء - 2 معلقة بذر كتان مطحون.

7 مساء: تفاحة أو برتقالة أو ثمرة موز.

9 مساء: كوب زبادى لايت..