شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 10 طرق طبيعية تقهر ارتفاع ضغط الدم بدون حاجة لطبيب أو دواء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتبر ممارسة الرياضة من أفضل الطرق لخفض ضغط الدم بدون الحاجة إلى أدوية. يمكن أن تشمل التمارين البسيطة مثل صعود الدرج أو المشي. عندما تزيد من معدل ضربات القلب والتنفس، يصبح قلبك أقوى ويعمل بجهد أقل، مما يقلل من الضغط على الشرايين وبالتالي يخفض ضغط الدم.

إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من البدانة، فإن خسارة الوزن يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم. ولكن حتى إذا كنت لا تعاني من البدانة، فممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تساعد في منع تراكم الدهون وبالتالي الحفاظ على ضغط الدم في مستويات صحية.

خفض الكربوهيدرات أثبتت الدراسات أن الأنظمة الغذائية ذات الكربوهيدرات والسكريات المنخفضة لها تأثير فعال في خفض ضغط الدم. يمكن أن تحتوي الأرز والمكرونة والخبز على كميات كبيرة من الكربوهيدرات، لذا يفضل تقليل استهلاكها للحفاظ على ضغط الدم في مستويات طبيعية.

تقليل الملح يوصى بتناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الحليب والسمك والموز والمشمش والبرتقال لتقليل تأثير الملح في الجسم. يمكن أن يؤدي تناول كميات زائدة من الملح إلى زيادة ضغط الدم وتضيق الشرايين.

تقليل الأطعمة الجاهزة تحتوي الأطعمة المصنعة والجاهزة على كميات كبيرة من الملح غير اللازم للجسم. قد تكون اللحوم والحساء المعلب والبيتزا والرقائق والوجبات الخفيفة من الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الملح. يفضل تجنب هذه الأطعمة للحفاظ على ضغط الدم في مستويات طبيعية.

التوقف عن التدخين يزيد التدخين من ضغط الدم عن طريق تضييق الشرايين وتلف جدران الأوعية الدموية. يمكن أن يؤدي التدخين أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال الذين يتعرضون للتدخين السلبي. لذا، يفضل الإقلاع عن التدخين للحفاظ على صحة القلب وضغط الدم.

التحكم في الإجهاد يمكن أن يؤدي الإجهاد المستمر إلى زيادة ضغط الدم. لذا، يفضل اتباع تقنيات التحكم في الإجهاد مثل ممارسة التأمل واليوغا والتمارين التنفسية للحفاظ على ضغط الدم في مستويات صحية.

تناول الأطعمة الصحية تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم. كما يفضل تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل البطاطس والبندورة والموز والبرتقال.

الحد من تناول الكافيين تناول كميات كبيرة من الكافيين يمكن أن يرفع ضغط الدم. لذا، يفضل تقليل استهلاك المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي الأسود.

الحصول على قسط كافٍ من النوم قلة النوم يمكن أن تزيد من ضغط الدم. لذا، يجب الحرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد للحفاظ على صحة القلب وضغط الدم.

تقليل الإجهاد لصحتك نحن نعيش في مجتمعات أصبحت فيها المتطلبات كثيرة، من العمل إلى الأسرة وحتى السياسة، والتي تساهم كلها بشكل أو بآخر في الضغط على أجهزتنا الحيوية. ومن هنا تأتي ضرورة تقليل الإجهاد من أجل صحتك.

جرّب التأمل أو اليوغا عليك بممارسة التأمل أو اليوغا، فهمكا يساعدانك على الحد من التوتر الناجم عن ضغط الحياة. وأثبتت الدراسات أن اليوغا والتأمل يلعبان دورا فعالا في تحسين ضغط الدم، وكذلك نفسية الإنسان.

تناول بعض الشوكولاتة أظهرت نتائج الأبحاث أن الشوكولاتة السوداء تساهم في خفض ضغط الدم. يجب أن تحتوي الشوكولاتة على 60 في المائة على الأقل من الكاكاو. ويعتقد أن الشوكولاتة السوداء تساعد على توسيع الأوعية الدموية.

تناول الأعشاب الطبية تعمل الأعشاب الطبيعية سواء تناولتها كما هي أو مغلية، على خفض ضغط الدم. ومن أبرز هذه النباتات الطبيعية الحبة السوداء وزيت السمسم ومستخلصات الطماطم..