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عدن - ياسمين التهامي - 3 حبات قرنفل وزيت الزيتون قبل النوم لمدة أسبوع يفعل المعجزات داخل جسدك لن تتخيل

زيت الزيتون يستخدم في إعداد الكثير من وصفات الاهتمام العناية بالبشرة كما انه يستخدم لوقاية الجسم من العديد من الأمراض ‏‏والقرنفل أيضا أحد أهم ‏الأعشاب الطبيعية التي لها العديد من الاستخدامات التي تحتاج إليها البشر لذلك خلال هذا المقال سيتم التحدث عن العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام زيت الزيتون والقرنفل وهذا حتى نحصل على العديد من المكونات ‏والعناصر القضائية التي يحتاج إليها الجسم الإنسان وتكون موجودة بكميات كبيرة داخل زيت الزيتون والقرنفل.

‏طريقة تناول خمس حبات من القرنفل مع زيت الزيتون

هناك الكثير من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام القرنفل وزيت الزيتون ولكن قبل أن نتحدث عن هذه الفوائد سنتحدث أيضًاف على طريقة استخدام القرنفل وزيت زيتون ‏وهذه الطريقة هي:.

نحتاج إلى كوب كبير من الماء الساخن نضع معه زيت الزيتون ونبدأ في تحريك زيت الزيتون والماء .‏

بعد ذلك نضيف حبات القرنفل داخل هذا الماء ونترك لمدة ست ساعات طويله.

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وبعد ذلك يتم تناول هذا المشروب قبل النوم مباشرة حتى نحصل على العديد من الفوائد من خلال تناول هذا المشروب الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة ويمكن إضافة بعض من العسل الطبيعي حتى يعمل على تزيين الطعم بشكل كبير.

فوائدفوائد تناول خمس حبات قرنفل وزيت الزيتون قبل النوم

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فيما يلي سيتم الحديث عن الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول خمس حبات من القرنفل وزيت الزيتون وهذه الفوائد هي :

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يساعد هذا المشروب على التخفيف من الألم الصداع النصفي الذي يصيب العديد من الناس كما أن هذا المشروب يعد أحد أبرز المشروبات الفاتحة لالشهية وذلك عند استخدامه قبل تناول الطعام

كما أن هذا المشروب يساعد على التخلص من النحافة شديدة ويقلل من الالتهابات التي تعاني منها الأذن الوسطى.

من الفوائد التي يمكن الحصول عليها أيضًا أنها تعالج العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب أمراض الجهاز الهضمي والسرطان.

يساعد على تقليل وتخفيف من أعراض نزلات البرد تساعد على امتصاص المغنيسيوم والحديد والباقي الغذائية التي يحتاج إليها جسم الإنسان.