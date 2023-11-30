انفجار ضخم يهز صنعاء ويثير الرعب في أوساط السكان

المنامة - ياسر ابراهيم - هز انفجار كبير، اليوم الخميس، العاصمة صنعاء الخاضعة لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران.



وقال شهود عيان، إن انفجارا ضخما هز المنطقة الغربية لصنعاء أعقبه حريق هائل وتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من جبل عطان ما أثار الهلع في صفوف السكان.



ولم تدل مليشيا الحوثي بأي بيان حتى الآن عن طبيعة الانفجار، لكن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي زعمت أن محطة غاز انفجرت في المكان.



وتباينت الروايات الحوثية حول الانفجار، وقال القيادي في المليشيا الحوثية فيصل مدهش عبر منصة "أكس" إن الانفجار يعود إلى اشتعال النيران في وقود مخزن جوار منزل في جبل عطان.



من جهته، قال أحمد الزرامي المقرب من القيادي الحوثي يحيى عبدالله الرزامي إن الانفجار ناتج عن تفجير أسلحة من مخلفات الحرب.



ويعرف جبل عطان بأنه كان يضم مخازن أسلحة من بينها صواريخ باليستية منذ عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وسبق أن تعرض للقصف من قبل طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية، ما أحدث انفجارات ضخمة ودمار بالأحياء السكنية القريبة.

