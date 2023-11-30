شكرا لبحثكم عن خبر النوبة يدشن توزيع 3000 سلة غذائية لأسر ضحايا الحرب المدنيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دشن وكيل محافظة عدن لشئون الشهداء والجرحى، علوي ناصر النوبة، اليوم، مشروع توزيع السلل الغذائية لأسر ضحايا الحرب المدنيين لعدد (3000) سلة غذائية ضمن المرحلة (الرابعة والخامسة)، التي ينفذها بنك الطعام للتنمية (TFB) بتمويل من مؤسسة وقف الواقفين العالمية.

ويهدف المشروع الذي يأتي برعاية وزير الدولة، محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، وإشراف مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة عدن، إلى التخفيف من معاناة الأسر الأشد فقراً وأسر الشهداء والجرحى من ضحايا الحرب.

وأشاد الوكيل النوبة، بجهود الجهات المنفذة للمشروع، والتي تساهم في التخفيف من معاناة الآلاف من الأسر الفقيرة وأسر ضحايا الحرب في محافظة عدن، وتعزز من القدرة المعيشية لهم.. مثمناً جهود مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي على تذليل كافة الصعوبات وتسهيل الإجراءات لتنفيذ المشروع الذي يخدم اسر الشهداء وجرحى الحرب.

كما أكد النوبة، أن السلطة المحلية في محافظة عدن تقدم كافة التسهيلات اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشاريع التي تخدم المجتمع وخاصة أسر الشهداء والجرحى من ضحايا الحرب بعدن.

من جانبه، أوضح ممثل مؤسسة وقف الواقفين العالمية مرتضى الشميري، أن اليوم تم تدشين المرحلة الرابعة والخامسة من مشروع توزيع السلة الغذائية لضحايا الحرب المدنيين، في إطار المشاريع التي تنفذها المؤسسة تجاه المواطنين في مختلف المحافظات اليمنية.

فيما اوضح الرئيس التنفيذي لبنك الطعام للتنمية سامي قاسم ، أن المشروع يتضمن ست مراحل أساسية تستهدف الأسر الاشد فقراً وأسر الشهداء والجرحى من ضحايا الحرب من المدنيين ، حيث سيتم تدشين المرحلة الأخيرة من المشروع خلال الفترة القادمة .. مثمناً دور السلطة المحلية في محافظة عدن ومكتب التخطيط والتعاون الدولي على حرصهم لتسهيل وتنظيم عملية الصرف والتوزيع ووصول الدعم للأسر المستحقة .