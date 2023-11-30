تقرير دولي: الأطفال المختطفون في سجون الحوثي بصنعاء يتعرضون للاغتصاب

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد تقرير فريق الخبراء الدوليين التابعين للأمم المتحدة، أن مليشيا الحوثي الانقلابية تواصل احتجاز الأطفال اليمنيين بصنعاء والذين لا تتجاوز أعمارهم الثلاثة عشر عام، ويتقاسمون نفس الزنازين مع السجناء البالغين.



وقال الخبراء في تقريره الصادر مؤخرًا أنهم تلقوا تقارير تؤكد أن "الصبية المحتجزين في مركز شرطة الأحمر في أمانة العاصمة يتعرضون بانتظام للاغتصاب".



وأوضح الخبراء أن احتجاز مليشيا الحوثي للأطفال يأتي بعد تلفيق تهم لا أخلاقية لهم وقالك "وهم (الأطفال) متهمون بارتكاب قضايا غير لائقة، بسبب ميولهم المثلية المزعومة".



كما يتم "احتجاز أطفال اخرون بسبب قضايا سياسية، تقام بحقهم في كثير من الأحيان بسبب عدم امتثالهم أو امتثال اسرهم لأيدلوجية الحوثيين وانظمتهم". بحسب التقرير.



وتدير مليشيا الحوثي الانقلابية كافة أقسام الشرطة، والسجون، في العاصمة صنعاء، وترفض الافراج عن السجناء المدنيين والذين لا يعرفون أسباب اختطافهم.