شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن القصة الكاملة لإعتداء مقيم فلسطيني على مواطن سعودي وقتله في مكة المكرمة بهذي الطريقة الوحشية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نفذت وزارة الداخلية، امس الثلاثاء، حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة,وأوضحت الوزارة أن الجاني، المدعو عبدالرحمن محمد زهدي نعيم اعزيزة، الجنسية الفلسطينية، أقدم على قتل المجني عليه، سفر بن سعد بن حسن العمري، الجنسية السعودية، بضربه على رأسه عدة مرات مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.

وأضافت الوزارة أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وأوضحت الوزارة أن المحكمة المختصة أصدرت بحقه صكًا يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.وأكدت الوزارة أن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني يأتي حرصًا من حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.

وحذرت الوزارة في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره..