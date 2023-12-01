شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إذا كنت تملك سيارة فأحذر أن تملئ خزان الوقود حتى آخره.. ستندم بعد فوات الأوان!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصبح شراء الوقود ترفاً حقيقياً في أيامنا هذه! يبدو أنّ أسعار المحروقات لا تشهد انخفاضاً على الرغم من الجهود المبذولة. يقوم البعض بملء خزان الوقود إلى آخره باستمرار، إنما هل يعلمون أنهم يعرّضون بهذا محرك السيارة للخطر؟ اكتشفوا كيف ومتى تملأون خزان الوقود من دون أن تعرّضوا السيارة للخطر.هل قارب مخزون السيارة على النفاد… نعم، إنها تستهلك الوقود! عليك أن تمرّ بمحطة الوقود قبل أن يفرغ خزانها تماماً. تجد على الانترنت كافة أنواع النصائح لجعل كل مرة تتزوّد فيها بالوقود أقل كلفة من المرة السابقة، مع الاستفادة من مردود أقصى. لكن المشكلة تكمن هنا، فعندما نتلاعب بخزان الوقود، ننسى أننا نتلاعب أيضاً بالمحرك وبقطع السيارة الأخرى: خط الكربنة. وما هي النتيجة؟ تتأثر المحفظة! إن كلفة إصلاح السيارة كبيرة مقارنة مع القليل الذي توفّره على صعيد الوقود.

متى وكيف تملأ خزان السيارة بالوقود من دون أن تلحق بها أيّ ضرر؟هل ينبغي ملء الخزان كله؟ أو متى ينبغي التزوّد بالوقود؟

كل ميكانيكي بارع سينصحك بألا تقود السيارة فيما إشارة خزان الوقود قد أصبحت حمراء. فعلى الرغم من التصفية والمعالجات الأخرى، يحتوي الوقود على أنواعه جزيئيات صغيرة، صدأ ومعادن، تتحرك في تمديدات التوزيع. أما الوقود الذي يتبقّى في قعر الخزان فيكون محمّلاً بالترسّبات الأشد كثافة. وحتى لو كانت السيارة مجهّزة بقطع مخصصة لهذه الغاية، إلا أنه من المؤسف أن تسدّ المرشّحات (الفلاتر) ومضخة الوقود والمحاقن بالوقود القديم. لكن، هل يعني هذا أنّ عليك ملء الخزان كله؟هذه المرة، يلعب العامل الاقتصادي دوره. يُفضّل مع التقلّبات في الأسعار ألا تملأ خزان الوقود بأكمله وأن تكتفي بالحدّ الأدنىط اللازم (1/4 الخزان) أو حتى أكثر بقليل (3/4 منه). سيصبح لديك بهذه الطريقة هامشاً.

وإن كنت لا تستخدم سيارتك كثيراً… فاعلم أنّ الوقود يتأكسد. في الواقع، إذا بقي في خزانك أكثر من ثلاثة أشهر، فمن المرجّح أن تتغير طبيعته، وأن يفقد أبخرته وكثافته، وهذا مبرر عندما نعرف أنّ الوقود سائل متطاير.لا تنسوا أن تراقبوا المقياس الموجود على لوحة القيادة وتجنبوا المبالغة في ملء الخزان! فبحسب جويل كاروزو وهو ميكانيكي سيارات في الولايات المتحدة “يمكن للإفراط في ملء الخزان أن يجعل الوقود يصل إلى فلتر المقصورة ما من شأنه أن يؤثر في أداء السيارة وقد يؤدي إلى تعطلها وإلى الحاق الضرر بالمحرك.”.

متى ينبغي أن نملأ الخزان بالوقود؟

لا يُنصح أبداً، حتى من قبل موزّعي الوقود، بأن تقصد المحطة فور إفراغ الصهاريج للوقود فيها، وذلك بسبب عدم ترسّب الجزيئات أيضاً.عندما تصل إلى محطة الوقود، خذ وقتك! لتحصل على وقود أشدّ كثافة، يُفضّل أن تملأ خزانك من دون أن تضغط على المضخّة كي تصبح آسرع. هواء أقل يعني نوعيّة أفضل! إنها حركة بسيطة لا يفكّر فيها الكثيرون إلا أنّ أثرها مضمون إذ ستستهلكون أقل وأفضل وتحافظون على السيارة في حال جيدة..