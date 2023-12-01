هل حرب غزة من علامات الساعة؟ عالم أزهري يكشف مفاجأة مدوية

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، سعد الدين الهلالي، إن علامات الساعة مجرد مرويات وليس عقيدة. وأضاف عبر برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، أن عودة المسيح في آخر العام وإقامته العدل ضمن المرويات أيضا أنها مجرد أحاديث موجودة في صحيحي بخاري ومسلم. وأوضح الهلالي أنه ليس من هذه العلامات الحروب والقتل مشيرا إلى أن هذه هي أمور الحياة وليس دليل على انتهاء الدنيا. ووصف قصة مناداة الحجر للمسلم لقتل اليهودي خلفه بأنها لعبة نبوءات، وهذه اللعبة تدمر الجميع داعيا للتفاؤل وبناء الحياة وليس الموت..

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