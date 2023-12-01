شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن النبي ﷺ أوصى بهذا الدعاء لأنه يغفر كل الذنوب ويجلب الرزق والبرك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن عدد من الأذكار التي تنير القبر وتغفر الذنوب وتستر العيوب وتجلب الرزق

وقال "جمعة" عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إن (الباقيات الصالحات) التي ذكرها الله تعالى في كتابه حيث قال: (المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا) مشيرا إلى قوله سبحانه: (ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا). وتابع: أن النبي ﷺ قال: (استكثروا من الباقيات الصالحات ، قيل : وما هن يا رسول الله ؟ قال : الملة - الشريعة أو الدين - ، قيل : وما هي يا رسول الله ؟ قال : التكبير ، والتهليل ، والتسبيح ، والحمد لله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله). وأكمل:{سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله} ننزه ربنا عن كل نقص فهو رب العالمين، مشيرا إلى أنه هو المطلق الذي يفعل ما يشاء ويختار، وأنه ليس هناك من يتألى عليه وليس هناك عظيم سواه وليس هناك أحد يتحكم في هذا الكون إلا إياه سبحانه وتعالى رب العرش العظيم. مكفرات الذنوب المحافظة على العبادات واجتناب الكبائر من مكفرات الذنوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر ". دعاء يجنبك اتباع الشهوات وترك المعاصي.. ردده بيقين ولن تقع في الذنوب دعاء يوم الجمعة لتيسير العسير ..أدعية مجربة من القرآن والسنة اغتنمها مكفرات الذنوب - توحيدُ الله تعالى، والإيمان به. - العملُ الصالح. - اجتنابُ كبائر الذنوب. -التوبةُ النصوح. -الاستغفارُ. - الوضوءُ. - الصدقاتُ. - الصلاةُ، والمشي إليها. - الحجُّ، والعمرة. - صومُ شهرِ رمضانَ، وقيامه. دعاء يغفر الذنوب “رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ”. “اللهمَّ لك أسلَمتُ، وبك آمَنتُ، وعليك توكَّلتُ، وإليك أنَبتُ، وبك خاصَمتُ، وإليك حاكَمتُ، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ، وما أسرَرتُ وما أعلَنتُ، أنت المُقَدِّمُ، وأنت المُؤَخِّرُ، لا إلهَ إلا أنت ، أو : لا إلهَ غيرُك”. رَبِّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وجَهْلِي، وإسْرَافِي في أمْرِي كُلِّهِ، وما أنْتَ أعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطَايَايَ، وعَمْدِي وجَهْلِي وهَزْلِي، وكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ. مواضيع اضافية

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