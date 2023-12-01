شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 15 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، حالة الطقس الطقس اليوم الجمعة، متوقعة أن يكوون لطيفًا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدلا على شمال الصعيد.

الطقس اليوم الجمعة

وقالت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يشهد الطقس اليوم الجمعة سيكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستنخفض 15 درجة مرة واحدة في سوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 10.

شبورة مائية

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى الطقس اليوم الجمعة شهد شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15.

الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14.

مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13.

سوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 10.

قنا العظمى 26 درجة والصغرى 11.

أسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15.