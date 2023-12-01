"احذر.. هذه العشبة الشهيرة قد تتفاعل مع أدويتك وتسبب هبوطاً كبيراً في ضغط الدم!"

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - حذر الدكتور السعودي خالد النمر، استشاري وأستاذ القلب والشرايين، من تأثير عشبة الأشواجندا على الأدوية والضغط. ورداً على سؤال أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حول تأثير هذه العشبة على الأدوية التي يتناولها، أكد النمر أنها تتفاعل مع العلاجات وتسبب انخفاضاً كبيراً في ضغط الدم. وأوضح النمر أن الأشواجندا تزيد من خطر الأعراض الجانبية للأدوية المستخدمة في علاج السكر وارتفاع ضغط الدم والأدوية المهدئة، على الرغم من فوائدها في الطب البديل في تقليل التوتر وتحسين جودة النوم. .

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