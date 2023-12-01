شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "تحوّل طبيب سعودي إلى أغنى رجل في المملكة خلال شهور قليلة.. اكتشفوا هويته وقصة نجاحه المذهلة!" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمكن الطبيب السعودي سليمان الحبيب من تحقيق أرباح كبيرة خلال الأشهر الأولى من عام 2023، مما جعله يصبح أغنى رجل في المملكة العربية السعودية. ووفقًا للتقارير الإعلامية الدولية، فإن ثروة طبيب الأطفال السعودي قفزت هذا العام إلى 42 مليار ريال، مما جعله أغنى رجل في السعودية حاليًا.

بدأ الحبيب مسيرته في عام 1993 عندما أسس شركته الخاصة، بعد أن عمل ككبير أطباء الأطفال ورئيس أطباء الأطفال في مستشفيين حكوميين في الرياض. وقد سجل سهم الحبيب في سوق الأسهم السعودية رقمًا قياسيًا اليوم بلغ 306 ريال، ووصلت قيمته السوقية إلى 107 مليار ريال.

في عام 2020، دخل الحبيب قائمة المليارديرات بعد طرح مجموعته الطبية للاكتتاب العام الأولي، وأصبح واحدًا من أغنى الأطباء في العالم. وقد تم تسعير الاكتتاب العام الأولي لمجموعته على قمة المجموعة المسوقة. وأعلنت "بلومبرغ" آنذاك دخول الحبيب إلى قائمة أثرياء بلومبرغ بعد طرح 17% من أسهم شركته في البورصة.

تعتزم مجموعة سليمان الحبيب ، وهي واحدة من أكبر مقدمي الخدمات الصحية في السعودية والمنطقة ، بيع 4 ملايين سهم من حصتها في المجموعة بسعر 50 ريالًا للسهم. وقد أبرمت المجموعة اتفاقية مع شركة جدوى للاستثمار وشركة الرياض المالية للتعهد بالتغطية لطرحها العام الأولي من الأسهم.

يعتبر التغطية المالية والاستثمارية من قبل هاتين الشركتين مؤشرًا على الثقة في مجموعة سليمان الحبيب وفرص نجاحها في السوق. وبفضل هذه الاتفاقية ، يمكن للمستثمرين الاستفادة من فرصة الاستثمار في هذه الشركة الناجحة في قطاع الرعاية الصحية.

يجب الإشارة إلى أن الأطباء يعتبرون من بين أغنى الناس في العالم ، ويعتبر الدكتور توماس فريست ، المؤسس المشارك لشركة "إتش سي إيه هيلث كير" ، أغناهم. بفضل ثروته الصافية التي تبلغ 13.1 مليار دولار ، يعد الدكتور توماس فريست واحدًا من أغنى الأشخاص في العالم.

يثير هذا الخبر اهتمامًا كبيرًا في المجتمع السعودي ، حيث يتساءل الجميع عن هوية الطبيب السعودي الذي يمتلك الثروة الكبيرة. ومع ذلك ، لا يزال الجميع في انتظار الإعلان الرسمي لمعرفة هوية هذا الطبيب الناجح وقصة نجاحه..