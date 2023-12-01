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عدن - ياسمين التهامي - وداعا للنظارات والعدسات.. مشروب سحري يقضي على ضعف النظر نهائياً وبدون تدخل طبي بأسبوع واحد فقط

يغنيك عن الجراحة و النظارات مشروب سحري يقضي على ضعف النظر نهائياً وبدون تدخل طبي بأسبوع واحد فقط

مشروب معجزة يقضي على ضعف النظر نهائيا، ضعف الإبصار قد يتعرض له الكثير من الناس ومن الممكن أن تكون تلك المشكلة الصحية للعين لها بعض الأسباب الوراثية، ومن أهم تلك الأسباب وجود جينات قصر أو طول النظر وفي كلتا الحالتين النظر يكون ضعيف، ولكن بعض الحالات قد تكون نتيجة النقص في بعض المغذيات، أو الفيتامينات، والتي من أهمها الفيتامين أ، وفيما يأتي نوضح أهم المشروبات من المواد والأغذية الطبيعية والتي تساعد في حل مشكلة الضعف في الإبصار ، وعن مكونات المشروب وأهم خصائصه وقيمته الغذائية وطريقة التحضير السريعة له نتحدث بالتفصيل في مجمل الفقرات القادمة.

أحد أهم المشروبات الطبيعية يعد هو المشروب الكوكتيل المميز والمكون من ثلاث مقادير متوفرة وهي التفاح، والجزر، وكذلك مكون خضار البنجر المتميز، والثلاث مكونات من أهم وأقوى المكونات والمغذيات الطبيعية والتي تعمل على التحسين من مستوى الإبصار وجودة الرؤية ويكفي أن نقول أن الجزر يعد من أهم الأغذية وأنواع الخضراوات الطبيعية والتي تحتوي على أهم المواد المغذية وهي البيتا كاروتين وتلك المادة تمتلك أهمية كبيرة للتحسين من الإبصار. كما أن خلاصة تلك المكونات تحتوي على الفيتامين أ بنسبة كبيرة، وهذا ما يفيد بشدة في العلاج لحالات قصر وطول النظر والحماية من الإصابة بمرض العشا الليلي، حيث يعد هذا الفيتامين من أهم الفيتامينات التي حال نقصانها يصاب الإنسان بحالة الضعف العام في الإبصار.

من الممكن أن نقوم بالتحضير لهذا الخليط باستعمال الخلاط الكهربي، ولكن الطريقة الأفضل أن يتم التناول للعصير الحام من تلك المكونات الطبيعية الثلاثة والتي قد سبق التعرف عليها حيث نقوم بالتقطيع لشرائح التفاح مع الجزر وشرائح البنجر ويتم وضعهم بالعصارة والتي تستخلص العصير الخام من تلك الفواكه.