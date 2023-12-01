شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة مبهره لفرد الشعر الخشن بدون كوافير أقوى من الكيراتين مع تنعيم وترطيب من أول استعمال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - من الطرق الطبيعية التي يمكنك اللجوء إليها حتى تحصلي على شعر ناعم وبدون أي تجعيدات كل مما يلي:

وصفة البيض وزيت الزيتون

*المكونات المطلوبة:

ـ بيضة كبيرة الحجم.

ـ كوب صغير من زيت الزيتون.

ـ زيت اللافندر.

ـ فرشاة وضع الصبغة.

*الخطوات:

ـ اخفقي البيضة وأضيفي معها زيت الزيتون وقلبيهم جيدًا بواسطة ملعقة خشبية حتى يتجانسوا تمامًا.

ـ بللي شعرك ثم قومي بتقسيمه إلى أربعة أجزاء وعلى كل جزء قومي بفرد الخليط عليه بواسطة فرشاة وضع صبغة الشعر.

ـ الفرد يكون من أول فروة الرأس حتى أطراف الشعر ثم قومي بتصفيف شعرك بمشط خشبي أو قومي بلّفه وغطيه بغطاء رأس حراري أو بلاستيكي.

ـ اتركيه على شعرك لمدة ليلة كاملة أو عدة ساعات ثم قومي بشطفه بماء بارد وبلسم خالي من الكبريت وقومي بتصفيفه واتركيه حتى يجف وقومي بترطيبه.

ـ يمكنك استخدام هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع للحصول على النتيجة التي ترغبين فيها.

وصفة الكرفس وعصير الليمون

*المكونات المطلوبة:

ـ عدة قطرات من عصير الليمون.

ـ ملعقة من خلاصة الكرفس.

*طريقة استخدام الكرفس لفرد الشعر:

ـ قومي بتقطيع الكرفس وانقعيه في الماء لمدة يوم كامل حتى تحصلي على خلاصة الكرفس.

ـ بعد ذلك قومي بتصفية الماء وأضيفي عصير الليمون وقلبي الخليط جيدًا حتى يتجانس.

ـ دلكي فروة رأسك بالخليط حتى أطراف الشعر وقومي بتصفيفه وغطيه بغطاء رأس بلاستيكي.

ـ اتركي الخليط على شعرك ليلة كاملة وفي الصباح قومي بشطفه بماء بارد وشامبو مناسب لنوع شعرك واحرصي على تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا.