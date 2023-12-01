شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة مبهره لفرد الشعر الخشن بدون كوافير أقوى من الكيراتين مع تنعيم وترطيب من أول استعمال والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - من الطرق الطبيعية التي يمكنك اللجوء إليها حتى تحصلي على شعر ناعم وبدون أي تجعيدات كل مما يلي:
وصفة البيض وزيت الزيتون
*المكونات المطلوبة:
ـ بيضة كبيرة الحجم.
ـ كوب صغير من زيت الزيتون.
ـ زيت اللافندر.
ـ فرشاة وضع الصبغة.
*الخطوات:
ـ اخفقي البيضة وأضيفي معها زيت الزيتون وقلبيهم جيدًا بواسطة ملعقة خشبية حتى يتجانسوا تمامًا.
ـ بللي شعرك ثم قومي بتقسيمه إلى أربعة أجزاء وعلى كل جزء قومي بفرد الخليط عليه بواسطة فرشاة وضع صبغة الشعر.
ـ الفرد يكون من أول فروة الرأس حتى أطراف الشعر ثم قومي بتصفيف شعرك بمشط خشبي أو قومي بلّفه وغطيه بغطاء رأس حراري أو بلاستيكي.
ـ اتركيه على شعرك لمدة ليلة كاملة أو عدة ساعات ثم قومي بشطفه بماء بارد وبلسم خالي من الكبريت وقومي بتصفيفه واتركيه حتى يجف وقومي بترطيبه.
ـ يمكنك استخدام هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع للحصول على النتيجة التي ترغبين فيها.
وصفة الكرفس وعصير الليمون
*المكونات المطلوبة:
ـ عدة قطرات من عصير الليمون.
ـ ملعقة من خلاصة الكرفس.
*طريقة استخدام الكرفس لفرد الشعر:
ـ قومي بتقطيع الكرفس وانقعيه في الماء لمدة يوم كامل حتى تحصلي على خلاصة الكرفس.
ـ بعد ذلك قومي بتصفية الماء وأضيفي عصير الليمون وقلبي الخليط جيدًا حتى يتجانس.
ـ دلكي فروة رأسك بالخليط حتى أطراف الشعر وقومي بتصفيفه وغطيه بغطاء رأس بلاستيكي.
ـ اتركي الخليط على شعرك ليلة كاملة وفي الصباح قومي بشطفه بماء بارد وشامبو مناسب لنوع شعرك واحرصي على تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا.
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