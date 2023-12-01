شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن توقف عنها فورا .. عادة سيئة تسبب الجلطات وفقدان البصر؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حذر طبيب في مقطع فيديو متداول من محاولة إزالة الشعر داخل الأنف أو العبث بالحبوب بمنطقة مثلث الخطر بالوجه . قال الطبيب : انتبه من نتف الشعر داخل الأنف أو العبث بالحبوب والجروح في منطقة مثلث الخطر بالوجه ، والتي تمتد من أعلى الأنف إلى زوايا الفم.وتابع: فمنطقة مثلث الخطر هذه الأوردة فيها مرتبط مباشرة بالدماغ . مٌشيرا إلى أن أي إلتهاب هنا قد يٌسبب نزيف أو تخثر في الدم ، ولا سمح الله قد يٌصيبك بتجلطات أو فقد للبصر . مواضيع اضافية.

كانت هذه تفاصيل خبر توقف عنها فورا .. عادة سيئة تسبب الجلطات وفقدان البصر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.