شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أضرار صحية خطيرة عند تناول بذور الشيا بتلك الطريقة أبرزها سيولة الدم تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هل سمعت من قبل عن فوائد بذور الشيا! بالتأكيد أنت سمعت عنها من قبل وتعرف فوائدها الكثيرة حيث أنها تحتوي على الكثير من المواد الغذائية المفيدة التي منها أوميجا 3 بالإضافة إلى الكربوهيدرات والبروتين والألياف ومضادات الأكسدة والكالسيوم كما أنها تعمل على التخلص من الوزن الزائد وأيضا محاربة مرض السكري وأمراض القلب بالإضافة إلى خفض ضغط الدم كل هذا مذهل ولكن ما لا يعرفه الكثير منكم أن كثرة تناولها يجعل تلك الفوائد تنقلب إلي الضد وتسبب الكثير من الآثار الجانبية لذلك يجب عليكم تناولها ولكن بدون الإفراط فيها.أضرار بذور الشيا

عند الإفراط في تناول بذور الشيا تسبب بعض الأضرار والآثار الجانبية هيا بنا نتعرف على تلك الأضرار:من المعروف أن بذور الشيا تحتوي على العديد من الألياف الغذائية لذلك فإن تناول كمية كبيرة تسبب عسر الهضم ومشاكل بالأمعاء قد تصل إلى الإمساك أو الإسهال بالإضافة إلى زيادة الوزن.

إن بذور الشيا يتم استهلاكها في صورتها الصلبة لذلك قد تسبب الاختناق لذلك يجب عليك تناولها بجانب عصير أو ماء للتقليل من خطر الاختناق والحرص في تناول حفنة واحدة فقط.قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية بذور الشيا لذلك يجب عليك استشارة الطبيب الخاص بك قبل البدء في تناول بذور الشيا.

كما ذكرنا من قبل فإن بذور الشيا تحتوي على أوميجا 3 وكثرة استهلاك بذور الشيا تعمل على وجود أوميجا 3 في الدم بوفرة وبالتالي تعمل على سيولة الدم ولذلك يجب على الإنسان عدم الإفراط في تناولها والاعتدال.تناول بذور الشيا مع أدوية أخرى

كما ذكرنا أيضا أن بذور الشيا تحتوي على العديد من الألياف التي تعمل على إبطاء النظام الهضمي وهذا يؤدي إلي تقليل مقاومة الأنسولين وتقليل مستوي السكر بالدم لذلك ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر بعدم تناول بذور الشيا حيث أنها من المحتمل أن تؤدي إلى خفض مستوى الجلوكوز دون الطبيعي، وفي نهاية هذا المقال نحب أن نذكركم أنه على الرغم من الفوائد العديدة لبذور الشيا إلا أن الإفراط منها يجعل لها الكثير من الأضرار لذلك يجب عليكم عدم الإفراط في تناولها..