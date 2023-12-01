شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل .. وفاة وزير الخارجية الأمريكي داخل منزله بولاية كونيتيكت والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - توفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن مئة وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت المؤسسة الاستشارية التابعة للدبلوماسي الراحل في بيان إن كيسنجر الذي كان وزيراً للخارجية في عهدي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد وأدى دوراً دبلوماسياً محورياً خلال الحرب الباردة "توفي اليوم في منزله بولاية كونيتيكت".وكيسنجر الذي كان لاعبا رئيسيا في الدبلوماسية العالمية خلال الحرب الباردة والحائز على نوبل للسلام، أطلق التقارب مع موسكو وبكين في سبعينات القرن الماضي، معتمدا على رؤية براغماتية للعالم تعد نوعا من "السياسة الواقعية" على الطريقة الأمريكية.
واعتبر الكثيرون الرجل "صاحب رؤية"، بينما رأى آخرون أنه "مجرم حرب"، حيث ارتبطت صورته بصفحات مظلمة في تاريخ الولايات المتحدة..
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