لا نظارات بعد اليوم.. مشروب منزلي يقوي النظر تناوله على الريق وستجد النتيجة مذهلة

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الجمعة 1 ديسمبر 2023 الساعة 17:36

توصلت دراسة طبية حديثة إلى فوائد رائعة يمنحها الزعفران للإنسان والأشخاص المرضى، خاصة تلك الأمراض المتعلقة بالتقدم في السن والوراثة، ومن بينها إعادة البصر لمن يفقده نتيجة التقدم في العمر. توصلت دراسة طبية حديثة إلى فوائد رائعة يمنحها الزعفران للإنسان والأشخاص المرضى، خاصة تلك الأمراض المتعلقة بالتقدم في السن والوراثة، ومن بينها إعادة البصر لمن يفقده نتيجة التقدم في العمر أو الوراثة أو إرهاق العينين من خلال تعرضها لأشعة وموجات ضارة تصدر عن شاشات الأجهزة الإلكترونية. وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الدراسة قالت إن الزعفران يعيد البصر إلى وضعه الطبيعي، ويحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، أبرزها "Crocin" و"Crocetin" التي تعنى بالبصر، والتي تبطئ الضمور البقعي المرتبط بالعمر، كما يمكنها إعادة البصر الطبيعي لكونها تقوي عملية إنتاج الخلايا