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عدن - ياسمين التهامي - استشاري سعودي : المعسل من أكبر أسباب انخفاض خصوبة الرجل

أكد استشاري تأخر الانجاب الدكتور بندر كتبي على خطورة تدخين المعسل على صحة الرجال الجنسية.

وقال كتبي:”إن تدخين المعسل من أكبر الأسباب التي تسبب انخفاض في خصوبة الرجل عن طريق الضعف الجنسي”.

وأضاف: “وأيضا بسبب تعطيل والإضرار بآلية تكوين النطف في الخصية، وينتج عن ذلك انخفاض في العدد وانخفاض الحركة وزيادة كبيرة في التشوهات”.

وجاء كلام كتبي تأكيدا على ما ذكره استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، مسبقا حيث أكد أن تدخين المعسّل سبب قوي ومستقلٌ للضعف الجنسي لدى الرجال.