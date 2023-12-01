وفاة ثلاثة يمنيين في حوادث مرورية بالسعودية

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي ثلاثة يمنيين بينهم طفلة في حوادث مرورية في المملكة العربية السعودية، خلال الـ 48 ساعة الماضية.



وقال مغتربون يمنيون إن شابا في الثلاثينيّات من العمر، يُدعى "صدام علي سيف آل طه" توفي وطفلته في حادث مروري بمنطقة الجوف السعودية.



وينحدر "آل طه" لقرية "السهلة" التابعة لعزلة بني شبيب بمديرية حبيش شمالي إب.



وفي حادثة أخرى توفي مغترب آخر من ذات المديرية والمحافظة، يدعى "عبدالله أحمد ضبية" جراء حادث مروري في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.



وخلال نحو أسبوعين توفي ستة يمنيين من أبناء محافظة إب في حوادث سير متفرقة بالسعودية ضمن عشرات المدنيين الذين قضوا خلال الأشهر الماضية بذات الطريقة.

