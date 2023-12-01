كاتب أميركي: الهدنة سهلت فهم العنف الإسرائيلي المروع ضد المدنيين.. وبايدن يتحمل المسؤولية الكاملة عن المذبحة

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد كاتب أمريكي على ضرورة ألا يُسمح باستمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على شعب غزة، مشيراً بالقول بأن وقف إطلاق النار المؤقت قد سهل فهم العنف المروع الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي على المدنيين في غزة.



ونشرت مجلة jacobian الأمريكية مقالاً للكاتب دانيال فين، وترجمه "يمن شباب نت"، قال إنه بينما تبدأ إسرائيل هجوماً آخر على غزة، سيتحمل جو بايدن المسؤولية الكاملة عن المذبحة التي ستتبع ذلك ما لم يطالب بوقفها.



وقال الكاتب إنه كان هناك بعض القلق في الإدارة الأمريكية بشأن النتيجة غير المقصودة للهدنة: أي أنها ستسمح للصحفيين بوصول أوسع إلى غزة وإتاحة الفرصة لهم لمزيد من تسليط الضوء على الدمار هناك وبالتالي تحويل الرأي العام نحو إسرائيل.



وأضاف " لقد أسفرت الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة بالفعل عن عدد هائل من القتلى بين الصحفيين. وبالإضافة إلى الخطر الهائل المتمثل في نقل التقارير من الأرض، فإن الطبيعة القاسية لحملة القصف الإسرائيلية جعلت من الصعب على أي شخص أن يقدم صورة واضحة وحديثة عن الفظائع التي يتعرض لها شعب غزة."



وبحسب المقال، كان لدى إدارة بايدن سبب وجيه للخوف من أن تكشف الهدنة طبيعة الفظائع التي كانت تدعمها بكل إخلاص منذ أوائل أكتوبر. والآن سيتحمل بايدن وفريقه المسؤولية الكاملة عن الفظائع التي تترتب على استئناف الهجوم الإسرائيلي على غزة. حيث شدد الكاتب على أن السبيل الوحيد للخروج هو استعادة وقف إطلاق النار وجعله مفتوحا.



ومع دخول وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ، وصف تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأثر المروع للحرب الإسرائيلية على السكان المدنيين في غزة حتى الآن.



ورغم أن أعداد القتلى في زمن الحرب لن تكون دقيقة على الإطلاق، إلا أن الخبراء يقولون إنه حتى القراءة المحافظة لأعداد الضحايا الواردة من غزة تظهر أن وتيرة الوفيات خلال الحملة الإسرائيلية ليس لها سوابق قليلة في هذا القرن.



ويقولون إن الناس يُقتلون في غزة بسرعة أكبر حتى من اللحظات الأكثر دموية للهجمات التي قادتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا وأفغانستان، والتي تعرضت هي نفسها لانتقادات واسعة النطاق من قبل جماعات حقوق الإنسان.



من المستحيل إجراء مقارنات دقيقة بين قتلى الحرب، لكن خبراء ضحايا الصراع فوجئوا بعدد الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن مقتلهم في غزة - معظمهم من النساء والأطفال - ومدى سرعة مقتلهم.



وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر، سخر جو بايدن من أرقام الضحايا القادمة من غزة وادعى أنه "ليس لديه أدنى فكرة عن أن الفلسطينيين يقولون الحقيقة". ومنذ ذلك الحين، اعترف مسؤولوه بهدوء بأن بايدن كان يتحدث عن هراء، كما أوضحت صحيفة نيويورك تايمز .

إن ادعاء بايدن بشأن أرقام الوفيات، الذي استخدم لتبرير دعمه المستمر لقصف غزة، أصبح في نهاية المطاف نبوءة تحقق ذاتها.وبحلول الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، كانت وزارة الصحة في غزة قد فقدت قدرتها على الحفاظ على إحصاء دقيق مع تحول تركيز الحرب الإسرائيلية نحو مستشفيات شمال غزة. ومن المرجح أن يكون التقدير الحالي لما يقرب من خمسة عشر ألف حالة وفاة أقل بكثير من العدد الحقيقي.



من المفترض أن تهدف تقارير الواشنطن بوست التي تسعى إلى إظهار بايدن كرجل حساس ورحيم. لكنها في الواقع تحقق التأثير المعاكس تماما. إذ لم يدافع بايدن عن تعليقاته بشأن أعداد الضحايا عندما وجد نفسه في مواجهة مباشرة من قبل أشخاص يفهمون جيدًا ما كان يحدث في غزة. ولكن من الواضح أنه لم يكن ينوي الوفاء بوعده بـ "القيام بعمل أفضل" في الأيام والأسابيع التالية.



لو كانت تعليقات بايدن التي أبدى فيها أسفه تجاه قتلى الفلسطينيين خلال لقاء له مع خمسة مسلمين أمريكيين احتجوا على ما اعتبروه عدم حساسية تجاه مدنيين يموتون فعلا ً، بمثابة خطأ مؤسف من رجل شعر "بخيبة الأمل في نفسه" بعد ذلك، لما كرر المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي وصف وزارة الصحة في غزة بأنها "واجهة لحماس" غير جديرة بالثقة.



لقد تم حساب تدخلات بايدن وكيربي بعناية، وكان لها التأثير المطلوب. وعلى الفور، بدأت وسائل الإعلام تشير إلى وزارة الصحة على أنها تديرها حماس أو "تسيطر عليها" كلما ذكرت أرقام الضحايا.



وكان التأثير هو التشكيك في تصاعد عدد القتلى دون أي مبرر للقيام بذلك. وكان الشكل الأكثر صدقاً من السياق يشير إلى "وزارة الصحة التي تديرها حماس، والتي أثبتت أرقامها بشكل عام أنها موثوقة " أو "وزارة الصحة التي تديرها حماس، والتي اعتبرت وزارة الخارجية أرقامها ليست ذات مصداقية".



كما أرسلت تعليقات بايدن رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية ومؤيديها، الذين يمكنهم الآن الاعتماد على سلطة البيت الأبيض عندما يرفضون حصيلة القتلى في غزة. نسبة كبيرة من كل الوفيات في غزة منذ 7 أكتوبر جاءت بعد تدخل بايدن. ومع ذلك، لم يكن هناك حتى الآن أي تراجع علني عما قاله - مجرد حكاية مزعجة ومتأخرة عن أدائه السري للتعاطف.



هناك طريقة واحدة فقط لفهم ما تفعله إسرائيل منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول، ولا علاقة له "بمعيار التناسب غير المقبول". الهدف من الحملة هو ترويع سكان غزة وتدمير البنية التحتية المدنية مع تزويد حلفاء إسرائيل الغربيين بشيء من الإنكار المعقول حتى يتمكنوا من التظاهر بعدم فهم ما يجري.



إن القتل الجماعي في غزة ليس نتيجة ثانوية مؤسفة للجهود العسكرية التي تبذلها إسرائيل ضد حماس. بالنسبة لنتنياهو وحلفائه، فإن إحصاء القتلى هو غاية في حد ذاته: فهم يريدون قتل أعضاء في حماس والجهاد الإسلامي، لكنهم يريدون أيضًا قتل المدنيين الفلسطينيين.



من المبادئ السليمة بشكل عام أن نحكم على الناس من خلال أفعالهم وليس من خلال أقوالهم. ولكن في هذه الحالة ليست هناك حاجة للقيام بذلك، لأننا نستطيع أن نتتبع خطاً مباشراً من الخطاب المتعطش للدماء الذي انطلقت به الحملة الإسرائيلية والنتائج التي حققتها.

