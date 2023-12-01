شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن انشغلت الأم بأمور المنزل فماتت طفلتها الرضيعة بأبشع طريقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت مصادر يمنية أن طفلة رضيعة في عامها الأول توفيت غرقًا داخل دلو ماء بأحد أرياف محافظة الحديدة. وذكرت المصادر إن الطفلة "م. ع. ز. ع" توفيت، الليلة الماضية، داخل دلو ماء (سطل) بمنزلهم في مديرية الجراحي، جنوبي الحديدة.وأضافت المصادر أن الطفلة أفلتت من أمها التي كانت منشغلة بأمور المنزل، وسقطت داخل الدلو، ما أدى إلى وفاتها، في حادثة مثلت صدمة كبيرة لأفراد أسرتها..

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