في ظل انهيار اقتصادي.. 100 مسؤول يمني توجهوا للمشاركة في قمة المناخ بدبي

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت حملة "وين الفلوس" إن قرابة 100 مسؤول حكومي توجهوا للمشاركة في قمة المناخ المنعقدة حاليا في أبوظبي لمناقشة المناخ والبيئة.

وكشفت الحملة، أن عدة وفود رسمية اتجهت إلى الإمارات للمشاركة في القمة، بينما تغرق البلاد في أتون فوضى الصراع، وانهيار العملة، وعدم قدرة الحكومة على قيام بواجبها.

ورصدت الحملة في كشفها حضور 90 مسؤولا يمنيا للقمة بعضهم أحضر أبناءه وآخرون أحضروا معهم أشقاءهم.

وتضم الوفود الحكومية رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي واثنين من أعضاء المجلس، ورابع نائب لأحد الأعضاء، بمعدل مشاركة مرتفع بلغ نصف أعضاء المجلس الرئاسي.

كما يشارك في وفد آخر منفصل رئيس الحكومة معين عبدالملك ووزيرين آخرين، وشقيقين للوزيرين. كما شارك أيضا الملحق الإعلامي في السفارة اليمنية بالقاهرة وأخوه.

واستنكرت الحملة وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي المشاركة الكثيفة لمؤسسات الدولة اليمنية في أضعف أوقاتها، وعدم الحاجة مطلقا لحضور أي منهم إلى هذه القمة البعيدة كل البعد عن الأولويات الملحة في اليمن.