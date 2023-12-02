شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عادة خطيرة يمارسها الكثيرون قبل النوم نتائجها كارثية.. احذرها حتى لا تفقد اغلى ما تملك!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعاني كثير من الناس في مختلف مناطق العالم من نقصان درجة الحرارة خصوصا في فصل الشتاء مايجعلهم يحرصون على إرتداء الملابس الثقيلة من أجل تدفئة أجسامهم هربا من البرد في معظم الأوقات وخصوصا في الليل وفي أوقات الصباح الباكر.

ويلجأ كثير من الناس إلى إرتداء الجوارب ووضها على الأرجل خصوصا عند الذهاب إلى النوم بسبب برودة الأطراف وذلك من أجل الحصول على التدفئة والحرارة اللازمة لأن برودة الأطراف تسبب لهم الأزعاج عند ذهابهم إلى النوم.وتشير الدراسات والأبحاث الحديثة إلى أن إرتداء الجوارب عند الذهاب إلى النوم يعتبر عادة خاطئة يجب تجنبها فورا من أجل تلافي حدوث مشاكل في الجسم بسبب هذا السلوك الذي يمارسه الكثيرون ويجهلون نتائجه الضارة.ويقول الأطباء إلى أن النوم الجيد يحتاج إلى أن تكون الأقدام خارجة من السرير وليس ارتداء الجواب وذلك لأن إخراج الأقدام من السرير يعمل على تنظيم حرارة الجسم وقد أستدل الأطباء على ذلك من خلال حركات الرضع المتكررة والتي يحاولون فيها إخراج أطرافهم إلى الخارج باستمرار.

وتشير الدراسات العلمية أن النوم الجيد يتطلب تنظيما جيدا لدرجة حرارة الجسم وتعمل الجوارب على الحيلولة من ذلك ما يعني عدم الحصول على النوم الجيد نتيجة عدم تنظيم الجسم لدرجة حراراته.

وعندما ينظم الجسم درجة حراراته فإنه يخفض درجة الحرارة الداخلية ويزيد درجة حرارة الأطراف وفي حالة ارتداء الجوارب فستؤدي الحرارة من القدمين إلى توسيع الأوعية الدموية وبالتالي السماح بفقدان درجة الحرارة وبالتالي حدوث صعوبة في النوم.خطوات تساعدك على الحصول على نوم صحي:

-لاتطالع الحاسوب أو الهاتف أو أي جهاز آخر

-تجنب شرب المنبهات قبل النوم ب5ساعات

عرض جسمك للشمس يوميا لمدة 30دقيقة.

-القيام بنشاط يومي قبل النوم

-النوم لمدة تتراوح بين 7إلى 9ساعات يوميا

أن يكون وقت نومك واستيقاظك محددا.

الاحتياج اليومي للنوم بحسب العمر:

-من الولادة إلى عمر 3 أشهر (حديثي الولادة): 10.5-18 ساعة تقريبًا باليوم بشكل غير منتظم.

-من عمر 4 إلى 11 شهرًا (الرُّضع): 9-12 ساعة تقريبًا، وقيلولة لمدة نصف ساعة إلى ساعتين لمرة إلى أربع مرات باليوم، وتقل مع التقدم بالعمر.

-من عمر سنة إلى سنتين: 11-14 ساعة تقريبًا، وعند عمر السنة ونصف تصبح القيلولة لمرة واحدة باليوم لمدة ساعة إلى 3 ساعات.

-من عمر 3 إلى 5 سنوات: 11-13 ساعة تقريبًا باليوم.

-من عمر 6 إلى 12 سنة: 9-11 ساعة تقريبًا باليوم.

-من عمر 13 إلى 19 سنة: 9-10 ساعات تقريبًا باليوم.

-من عمر 20 فأكثر (البالغين وكبار السن): 7-8 ساعات تقريبًا باليوم..