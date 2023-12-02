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عدن - ياسمين التهامي - وداعاً لآلام الظهر .. إليكم المفاجأة التي ستغير حياتك وتعطيك راحةً فائقة في يومك ونومك !

تعـاني آلام الظهر، ولا تستطيـع النــوم بشـكل مريح،

هل تعلم أنه توجد وضعيات نوم تخفف من تلك الآلام؟سنتعرف عليها في هذا المقال.

من الوضعيات المساعدة على تخفيف الآلام والنوم براحة أكثر، إذا كنت تعاني من أي صعوبة:

1. النوم على الجنب:

– نم على الجنب واسحب الساقين قليلاً نحو الأعلى باتجاه صدرك، وضع وسادة بين ساقيك.

2. النوم على الظهر:

1- إِذا كنتَ تنام على ظهرك فضع وسادة تحت ركبتيك للحفاظ على الانثناء الطبيعي في أسفل ظهرك، ويُمكن أن تُجرب وضع منشفة صغيرة مطوية تحت انحناءة أسفل الظهر لمزيد من الدعم، وادعم رقبتك بوضع وسادة تحتها.

3. النوم على المعدة:

– إن لم تكن قادراً على النوم بأي وضعية أُخرى ضع وسادة تحت الحوض وأسفل البطن لتقليل الإجهاد على ظهرك، واستعمل وسادة تحت رأسك إِن لم تكن مُجهِدة للظهر إِلى حد كبير، وإِذا كان ذلك يُسبب الإجهاد فجرب النوم بدون وضع وسادة تحت الرأس.