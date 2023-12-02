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عدن - ياسمين التهامي - 4 فواكه ينصح بها الخبراء غنية بالبوتاسيوم للحماية من التهاب المفاصل

يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم في حماية العظام والمفاصل، بالرغم من عدم وجود علاج لالتهاب المفاصل.

وتشير الدكتورة كلير موريسون من MedExpress، إلى أنه يمكن أن تكون الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مفتاحا لمعالجة التهاب المفاصل.

وأوضحت: “يساعد البوتاسيوم الغذائي على موازنة الصوديوم الزائد من الملح، ويقلل من احتباس السوائل ويساعد على الاستخدام الصحيح للكالسيوم في العظام والمفاصل”.

4 فواكه غنية بالبوتاسيوم

وبالإضافة إلى مكملات البوتاسيوم، فقد أوصت الدكتورة موريسون على وجه التحديد بأربع فواكه لإضافتها إلى نظامك الغذائي والتي يمكن أن تساعد في رفع مستويات البوتاسيوم. قائلة: “المصادر الجيدة تشمل الموز والبطيخ والبرتقال والمشمش”.

وتحتوي 100غ من الموز على 358 مغ من البوتاسيوم، بينما تحتوي الكمية نفسها من البطيخ على 267 مغ.

و100غ من البرتقال تحتوي على 181 مغ من البوتاسيوم، والمشمش يحتوي علي 259 مغ.

ومع ذلك، فإن المشمش المجفف غني بالبوتاسيوم حيث تحتوي 100غ على 1162 مغ.

ما هو التهاب المفاصل الروماتويدي

ويشار إلى أن التهاب المفاصل الروماتويدي هو ثاني أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعا، ويحدث عندما يستهدف جهاز المناعة في الجسم المفاصل المصابة، مما يسبب الألم والتورم. وهو يصيب بشكل رئيسي مفاصل اليدين والركبتين والعمود الفقري والوركين.

وفي البداية يضعف الغضروف الناعم للمفصل، ما يجعل الحركة أكثر صعوبة ويؤدي إلى الألم والتصلب.

أعراض التهاب المفاصل

– آلام المفاصل والتصلب (التيبس)

– التهاب في المفاصل وحولها

– تقييد حركة المفاصل

– جلد أحمر دافئ فوق المفصل المصاب

– ضعف وهزال العضلات

المصدر: روسيا اليوم