شكرا لقرائتكم خبر عن جنني جوزك بجمالك.. استخدمي كريم الفازلين والقرنفل بالطريقة دي ومش هتعرفي تستغني عنه تاني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -ترغب جميع السيدات في الحصول على بشرة نضرة وناعمة خالية من التجاعيد والتصبغات والاسمرار والبقع الداكنة وآثار حبوب الشباب وغيرها من المشاكل الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر على مستوى جمال البشرة، مما يجعل الكثير من السيدات يدخلن في حالة نفسية، نتيجة تراكم تلم المشاكل وتزايد آثارها علي الوجه، خصوصاً هؤلاء اللاتي لا يستطيعون شراء المنتجات باهظة الثمن، لذلك اوجدنا لكم حال فعال في معالجة البشرة، والذي يتلخص في وصف كريم الفازلين والقرنفل.

كريم الفازلين والقرنفل

يتكون ذلك الخليط من بعض المكونات الطبيعية التي تمتلك فاعلية كبيرة في التخلص من مشاكل البشرة عند اجتماعها معا، حيث يساهم ذلك الخليط في تفتيح تنعيم وترطيب البشرة، كما أنه يساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة، وكذلك القضاء على التجاعيد، ويحتاج تحضير تلك الوصفة إلى المكونات الآتية:

كوب من القرنفل المغلي.

2 ملعقة من الفازلين.

ملعقة نشا.

ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة تحضير كريم الفازلين والقرنفل

يمكنك تحضير ذلك الخليط في منزلك لتفتيح وتوحيد لون البشرة والتخلص من مشاكلها، وذلك بسهولة كبيرة من خلال إتباع الخطوات الآتية:

يوضع القرنفل المغلي في وعاء ويضاف إليه مسحوق النشا وتقليبهم معا.

يوضع ذلك الوعاء على نار هادئة حتى يصبح القوام كثيفاً.

يرفع الخليط من على النار ويترك حتى يبرد تماما.

إضافة الفازلين وزيت جوز الهند إلى الخليط مع التقليب الجيد.

طريقة الاستخدام

يمكنك استخدام كريم الفازلين والقرنفل بعد غسل البشرة بماء دافئ، من خلال وضع طبقة رقيقة على البشرة، ويترك لمدة 20 دقيقة لإعطاء فرصة للبشرة للامتصاص، بعد ذلك يتم غسل البشرة بالماء، وترطيبها بأي نوع كريم مرطب تفضلينه، ويفضل تكرار الوصفة مرتين في الاسبوع من أجل الحصول على بشرة فاتحة.