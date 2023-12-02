اليمن..كيان حوثي يمنع التواصل بين أستاذة وطالبات جامعة صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدر ملتقى الطالب الجامعي (كيان حوثي) تعميماً بقطع التواصل بين أساتذة جامعة صنعاء وطالبات الجامعة ضمن جملة من الإجراءات القمعية التي تشهدها الجامعة العريقة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.



وأطلع "يمن شباب نت"، على تعميم صادر من الكيان الحوثي ـ سيء الصيت والمتورط في قضايا لا أخلاقيةـ، إلى طالبات كلية الآداب بجامعة صنعاء بمنع أي تواصل مع الكادر التدريسي في الجامعة بأي حال من الأحوال.



وأكد الملتقى الحوثي الذي يدير الجامعة فعليا، أنه كلف مندوبيه بمراقبة الطالبات ودكاترة الكلية لضمان تنفيذ قرار الملتقى.



وتعهد الكيان الحوثي باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يثبت مخالفته للتعميم آنف الذكر.



ويأتي القرار الحوثي بعد أشهر من قرار له بتقسيم النظام الجامعي وتخصيص أيام للطلاب وايام أخرى للطالبات، ضمن إجراءات قمعية ومتطرفة تمارسها المليشيا في الجامعة.

