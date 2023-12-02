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مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص في نزاع مسلح على قعطة أرض جنوبي إب

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المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل شخصان وأصيب ثالث في مواجهات مسلحة على أرض متنازع عليها في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن) الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
 
وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات اندلعت بين مجموعتين مسلحتين أمس الأول، على إثر خلاف حول قطعة أرض بمنطقة الوراق القريبة من مدينة القاعدة بمديرية ذي السفال (جنوبي إب)، تسببت بمقتل مسلحين اثنين وإصابة ثالث من طرفي النزاع.
 
وأوضحت المصادر أن مماطلة الجهات المعنية التابعة للمليشيا الحوثية في عدم البت بالقضية، فاقم من الخلاف حد وصوله إلى المواجهات المسلحة.
 
وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات تسببت بمقتل "محمد حسن قاسم" وإصابة آخر من جهة، ومقتل "عبدالرقيب أحمد قايد شبانة" من الطرف الثاني.
 
وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، صراعات متزايدة حول الأراضي، تسببت بمقتل وإصابة عشرات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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