اليمن..مرصد حقوقي يوثق مقتل وإصابة 15 مدنياً بانفجار ألغام حوثية خلال نوفمبر الفائت

أعلن مرصد حقوقي يمني، اليوم السبت، توثيق مقتل وإصابة 15 مدنياً في حوادث انفجار ألغام حوثية في أربع محافظات يمنية خلال نوفمبر الفائت.



وذكر المرصد اليمني للألغام، في بيان نشره على حسابه في "الفيسبوك"، أن الألغام الأرضية والذخائر والمقذوفات من مخلفات الحرب، تستمر في حصد أرواح مزيدا من المدنيين في مناطق واسعة من اليمن.



وقال المرصد "خلال شهر نوفمبر الفائت رصدنا ووثقنا سقوط 15 ضحية (5 قتلى و10 جرحى) في صفوف المدنيين نتيجة الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون والمقذوفات من مخلفات الحرب في خمسة حوادث انفجارات وقعت في أربع محافظات (الجوف البيضاء تعز والحديدة)".



وأضاف أن "القتلى الذين سقطوا خلال نوفمبر هم أربعة أطفال ورجل مسن"، فيما سقطت أربع نساء وثلاثة أطفال جرحى "بعضهم سيتعايشون مع إعاقات مستديمة نتيجة إصاباتهم الخطيرة".



وأشار المرصد في بيانه إلى أن حوادث انفجارات الألغام والمقذوفات خلال نوفمبر الفائت، تسببت أيضاً في تدمير وإعطاب ثلاث مركبات مدنية، ونفوق نحو 13 رأسا من الماشية.



ونظراً لاستمرار هذا النزيف في صفوف المدنيين، شدد المرصد على ضرورة تضمين ملف تسليم خرائط الألغام والبدء في تطهير المناطق المأهولة من الألغام والذخائر من مخلفات الحرب ضمن أولويات أي نقاشات بين الأطراف اليمنية، "لوضع حد لهذه المعاناة ولتفادي سقوط المزيد من الضحايا المدنيين".

