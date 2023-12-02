وفاة سائق يمني وإصابة آخرين في حادث سير جنوبي السعودية

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي يمني يعمل سائقا لحافلة نقل بري وأصيب آخرون بإصابات بليغة، في حادثة سير جنوبي المملكة العربية السعودية.



وقالت مصادر متطابقة، إن سائقاً يمنياً يُدعى "عبدالفتاح الشدادي"، توفي إثر اصطدام الحافلة التي كان يقودها بشاحنة نقل ثقيل على خط سريع بمنطقة نجران جنوبي السعودية.



وأوضحت المصادر أن الحادثة تسببت بإصابة عدد من المسافرين اليمنيين بإصابات بليغة.



وحسب المصادر فإن الحافلة تعود لشركة النقل السعودية "أبو سرهد"، وكانت متوجهة من السعودية باتجاه اليمن.



في ذات السياق توفي شاب يمني يُدعى "أحمد قاسم عبده أحمد الضراسي" في حادث مروري بالسعودية، أمس الأول.



وينحدر "الضراسي" من قرية الكحافي بمديرية ريف إب.



وتأتي الحادثة ضمن حوادث مستمرة شهدتها عدة مدن سعودية وراح ضحيتها خلال نحو أسبوعين ثمانية يمنيين وإصابة آخرين.

