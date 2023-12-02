شكرا لقرائتكم خبر عن "اكتشف غرغرة قوية تعالج التهابات الحلق واللوزتين والحنجرة وتقضي على رائحة الفم الكريهة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يحدث التهاب الحلق بسبب الالتهابات التي تسبب نزلات البرد والإنفلونزا، ويمكن التخلص منها بشكل طبيعي من خلال الطرق الطبيعية تحقق من المعلومات التفصيلية، يعد التهاب الحلق من أكثر الأمراض انتشارًا وخاصة في فصلي الخريف والشتاء ويحدث التهاب الحلق بسبب الالتهابات التي تسبب نزلات البرد والإنفلونزا ويمكن التخلص من التهاب الحلق بالطرق الطبيعية.

علاج التهاب زيت النعناع: من المكونات الرائعة التي تساعد في علاج التهاب الحلق لاحتوائه على المنثول وهو مضاد للاحتقان ويساعد على تخفيف تراكم البلغم في الحلق كما يعمل زيت النعناع كمهدئ للسعال.

الزنجبيل من أهم الأعشاب التي تساعد في القضاء على البكتيريا التي تصيب الجهاز التنفسي وتساعد في علاج التهابات الحلق ونزلات البرد والإنفلونزا، يمكنك غلي الزنجبيل وإضافة بضع قطرات من عصير الليمون وتحليته بالعسل وتناوله مرتين في اليوم للحصول على أفضل النتائج ولتخفيف آلام الحلق

يحتوي خل التفاح على مواد مطهرة ومضادة للبكتيريا تساعد على تقليل الالتهابات البكتيرية التي تصيب الجهاز التنفسي، كما يساعد على التخلص من التهاب الحلق والبلغم كما يستخدم للقضاء على السعال حيث يجب إضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح والنحل إلى كوب من الماء الدافئ

الغرغرة بالماء الدافئ بملعقة صغيرة من الملح يمكن أن تساعدك على التخلص من التهابات الحلق والقضاء على البلغم لأنه يساعد على قتل البكتيريا في الحلق

غرغرة لعلاج التهاب اللوزت

تتكون لوصفة من ملعقة صغيرة من إكليل الجبل، ملعقة صغيرة من الزعتر، 3 مسامير من القرنفل، ملعقتين من خل التفاح

أما طريقة التحضير، فنقوم بوضع المكونات في كوب ثم نقوم بوضع ماء ساخن على المكونات ونغطيها لمدة 20 دقيقة، نقوم بتصفية المشروب ثم نضع خل التفاح ثم نقوم بعسل الفم والغرغرة به جيدا قبل النوم.