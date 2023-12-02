شكرا لبحثكم عن خبر بمناسبة اليوم العالمي للسكر 2023م وتحت شعار { لاتدع السكر يقيد حياتك ) المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بالوادي يقيم احتفالية توعوية باليوم العالمي للسكري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

سيئون / اعلام المركز

نظم المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية بحضرموت الوادي والصحراء ، احتفالية توعويّة باليوم العالمي للسكري ، بالتعاون مع مؤسستي دار الشفاء و البلسم الخيريتيين وفريق ويلنس الطبي ، لمرضى السكري بوادي حضرموت .

وفي الحفل الذي أُقيم بقاعة التدريب والتأهيل بالمركز أشار مدير المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية الدكتور/ نبيل عمر باعباد ، أن هذه المناسبة تعتبر من المناسبات الصحية العالمية التي يسعى المركز من خلالها الى نشر الوعي الصحي وبث الرسائل الصحية التوعوية الخاصة بمرض السكري، مشيراً ان الاحتفالية تشمل العديد من الانشطة التوعويّة ( معرض الصور التوعوي حول التعرف على نسبة السكر في الفواكه والحبوب التي ينبغي الابتعاد عن بعضها لما تحتويه من نسب عالية بالسكر والمسوح بتناولها إضافة الى محاضرات و توزيع النشرات التوعوية، والتوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و إجراء الفحوصات التراكمية المجانية للمرضى ) . والتي تهدف الى تعريف مريض السكري بأهمية الحفاظ على صحة وكيفية التعايش من مع هذا المرض وتجنب المضاعفات الناتجة على ارتفاع نسبة السكر في الدم ومعرفة خطورتها .

وعبر الدكتور / باعباد ، عن شكره وتقديره لكافة الجهات الراعية والداعمة لإقامة هذا الحفل خاصة ديوان المركز في الوزارة ومكتب وزارة الصحة بالوادي ومؤسستي دار الشفاء والبلسم الخيريتيين وشركة بايولاب والنور الطبية .

فيما عبرا الاخوين رئيس مؤسسة البلسم الخيرية الشيخ الفاضل الداعية / صالح عبدالله باجرش ورئيس مؤسسة دار الشفاء الخيرية الاستاذ / فهمي محمد السقاف عن دور المؤسسات في دعم هذه الشريحة من المرضى سوى كان بصرف الادوية المجانية او اجراء الفحوصات الدورية واستضافة استشاريين باطنين متخصصين في هذا المرض ، مبدئين استعدادهما لدعم كافة الجهود والانشطة التوعوية التي تخدم مرضى السكري.، شاكرين هذا التعاون والشراكة بين المؤسستين والمركز . مؤكدين للمرضى بأهمية الاستفادة من الارشادات والنصائح التي ستعطى لهم .

عقب ذلك القاء الدكتور / خالد احمد السقاف ، محاضرة توعوية للمرضى استعرض فيها العديد من المفاهيم الصحية المتعلقة بتعزيز صحة مرضى السكري وسبل الوقاية من حدوث المضاعفات.

وخلال تلك المحاضرة استمع الدكتور / السقاف الى جملة من الاستفسارات والتساؤلات والاستشارات من قبل الحضور / تم الرد الرد عليها .

وقد عبر العديد من المشاركين والحاضرين لتلك الفعاليات عن عظيم شكرهم وامتنانهم للمركز ومؤسستي البلسم والشفاء على اقامة هذه الفعالية التي تعرفوا الكثير من المفاهيم الخاطئة وطرق واساليب الوقاية ..