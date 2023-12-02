شكرا لبحثكم عن خبر جمعيه فاحصي الاحتيال المعتمدين الامريكية، تمنح كاك بنك شهادة تقديرية لمشاركته في الأسبوع العالمي للتوعية بمخاطر الاحتيال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - .

عدن / خاص

منحت جمعية فاحصي الاحتيال المعتمدين الأمريكية Association of Certified Fraud Examiners شهادة تقدير لكاك بنك لجهوده في المشاركة بفعالية الأسبوع العالمي للتوعية ضد الاحتيال المتميز الذي يهدف الى نشر التوعية حول العالم.

وشارك بنك التسليف التعاوني والزراعي ( كاك بنك) وفقاً لتوجيهات قيادة البنك ممثلة بالأخ القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الاستاذ حاشد الهمداني للسنة الثالث على التوالي في الفعالية العالمية الهامة التي تأتي لمدة أسبوع من كل عام، واستمرت من 12-18 نوفمبر 2023م

وتأتي مشاركة كاك بنك بالأسبوع العالمي للتوعية بمخاطر الاحتيال تجسيداً عملياً لدور البنك الوطني والاجتماعي في مكافحة هذه الظاهرة التي أصبحت تتنامى يوماً بعد أخر وتشكل خطرا على الاقتصاد وراس مال المستثمرين حول العالم.