جثته محتجزة بغزة.. الاحتلال الصهيوني يعترف بمقتل قائد لواء بهجوم 7 أكتوبر

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل العقيد أساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على منصة "إكس" إن العقيد أساف حمامي (41 عاما) قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة، من كريات أونو (وسط) قُتل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتم الاحتفاظ بجثمانه في قطاع غزة، مشيرا إلى أن المسؤولين في جيش الاحتلال أخطروا عائلة الضابط بمقتله.



وبذلك، يرتفع إلى 4 عدد جثامين العسكريين التي تحتفظ بها حماس، وقتلوا جميعا في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول.



وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء اليوم:" وصلتنا أخبار محزنة وهي أن اللواء أساف حمامي سقط في القتال في السابع من أكتوبر".



وبإعلان مقتل العقيد حمامي، ترتفع الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية العدوان إلى 396 قتيلا، وفق معطيات جيش الاحتلال.



وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أسماء 3 من جنوده، قال إنهم "قتلوا وتحتفظ حركة حماس بجثامينهم في غزة".



وقال الجيش، آنذاك، إن الجثامين المحتجزة في غزة تعود لكل من تومر يعقوب أخيماس (20 عاما)، والرقيب كيريل برودسكي (19 عاما)، والرقيب شاكيد دهان (19 عاما)، بحسب البيان ذاته.



وانتهت صباح الجمعة هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية ودعم أميركي، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل محتجزين وأسرى وإدخال مساعدات إنسانية لغزة، قبل أن يتجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع.



المصدر : وكالات