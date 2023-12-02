الوحدة التنفيذية تدعو لتقديم الدعم لتحسين وضع الشتاء في مخيمات النزوح بمأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - دعت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، السبت، المنظمات الدولية والمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والموارد اللازمة لتحسين وضع الشتاء في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب المكتظة بالنازحين والسكان.

وقالت الوحدة في تقرير لها إنه يجب العمل معها لتحسين المساكن الطارئة والمؤقتة لتكون مقاومة للظروف الجوية القاسية ومزودة بوسائل التدفئة الآمنة.

وأشارت إلى ضرورة توفير الحقائب والملابس الشتوية للحفاظ على الدفء، وتحسين وضع النازحين وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية في المناطق التي يتواجد فيها النازحين.

وشددت على ضرورة التخطيط المستقبلي للتعامل مع الشتاء في مخيمات النزوح وتوفير مخزون كافٍ من الموارد الأساسية والمعدات اللازمة وتدريب الشركاء على استجابة الطوارئ في فصل الشتاء.

وأضافت أن إمكانات السلطة المحلية والتزاماتها تفوق الاحتياجات التي تتضاعف في ظل الضغط المستمر على الخدمات الأساسية في محافظة فيها 206 مخيم يسكن فيه 724 .445 فردا نازحا من جميع المحافظات اليمنية.

وأكدت أنها تحتاج أكثر من 100 ألف حقيبة وملابس شتوية و26 ألف مأوى انتقالي للتخفيف من معاناة الأسر النازحة.