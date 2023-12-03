مرصد حقوقي: الألغام الحوثية تقتل وتصيب 15 مواطناً خلال نوفمبر الماضي 

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مرصد حقوقي، إن 15 مدنياً قتلوا وأصيبوا في حوادث انفجار ألغام حوثية في أربع محافظات يمنية خلال نوفمبر الماضي.



وذكر المرصد اليمني للألغام، في سلسلة تغريدات اليوم السبت عبر منصة" إكس"، أن الألغام الأرضية والذخائر والمقذوفات من مخلفات الحرب، تستمر في حصد أرواح مزيدا من المدنيين في مناطق واسعة من اليمن.



وأضاف "خلال شهر نوفمبر الماضي رصدنا ووثقنا سقوط 15 ضحية (5 قتلى و10 جرحى) في صفوف المدنيين نتيجة الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون والمقذوفات من مخلفات الحرب في خمسة حوادث انفجارات وقعت في أربع محافظات (الجوف البيضاء تعز والحديدة)".



وأشار إلى أن القتلى الذين سقطوا خلال نوفمبر هم أربعة أطفال ورجل مسن"، فيما سقطت أربع نساء وثلاثة أطفال جرحى "بعضهم سيتعايشون مع إعاقات مستديمة نتيجة إصاباتهم الخطيرة".



وأوضح، أن حوادث انفجارات الألغام والمقذوفات خلال نوفمبر الماضي، تسببت أيضاً في تدمير وإعطاب ثلاث مركبات مدنية، ونفوق نحو 13 رأسا من الماشية.