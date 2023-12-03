بكوب واحد سحري تذوب دهون الكرش حتى لو كبير ومدلدل وازالة الكرش في 3 أيام !

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عدن - ياسمين التهامي - بكوب واحد سحري تذوب دهون كرشك تخسيس البطن وازالة الكرش في 3 أيام !

كوب قبل النوم لتخسيس البطن والجناب في ٣ أيام

فقدان الوزن من العمليات الصعبة التي تحتاج الي العديد من الخطوات مثل القيام بالتمارين الرياضية وتناول نظام غذائي شاق جدا وقليل في السعرات الحرارية, ولكن مالا يعرفه الكثير انه يمكن التخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة من البطن والجناب وذلك باستخدام مكون واحد سحري يمكن استخدامه بشكل يومي, وهو اللبان الذكر فهو من المكونات الفعالة في التخلص من الكرش, ولذلك سنوضح خلال هذا المقال طريقة استخدام اللبان الذكر للتخلص من البطن والجناب بسهولة خلال ثلاث ايام.

كوب قبل النوم لتخسيس البطن والجناب في ٣ أيام

طريقة التخلص من البطن والجناب بمكون سحري خلال ثلاث ايام فقط



اللبان الذكر من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها للتخلص من البطن والجناب حيث انهما من اكثر المواد الطبيعية التي تحفز الجسم الي حرق الدهون الزائدة المتراكمة به, كما يساعد في سد الشهية وبالتالي تناول كمية اقل الطعام, ويتم نقع معلقة من اللبان الذكر في كوب ماء دافئ ويترك هذا الخليط ليلة واحدة وبعد ذلك يتم تناوله قبل النوم وتناوله قبل الافطار ومع اداء بعض التمارين الرياضية سيساعد هذا الخليط في فقدان الوزن خلال ثلاث ايام سيلاحظ الفرق في فقدان الوزن, ولا يقتصر الخليط على التخسيس فقط بل يعمل على تقليل تعرض الجسم للالتهاب, ويساعد في تقوية الجهاز المناعي في محاربة العدوي, تساعد في التخلص من الخلايا السرطانية, ويساعد في تحسين حركة الامعاء والتخلص من مشاكل القولون.



وصفة الملح والماء للتخلص من الكرش والجناب

تعد هذه الوصفة من اقوي الوصفات في التخلص من دهون الكرش, ويساعد في التخلص من السموم الموجودة في الجسم, ويتم تحضير الوصفة بوضع ربع معلقة من الملح مع كوب ماء ويضاف على الخليط عصير نصف ليمونه ويوضع قشر الليمون في الخليط ويترك ليلة كاملة وبعد ذلك يمكن تناوله قبل النوم لمدة ثلاث ايام, ويحتوي هذا الخليط على مجموعة من الاحماض التي تساعد في تفتيت الدهون وتستهدف هذه الاحماض الدهون المتراكمة في منطقة الكرش والبطن وخلال فترة قصيرة سيتم التخلص من هذه الدهون نهائي.