مقتل مواطن بانفجار لغم لمليشيا الحوثي بمدينة الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل مواطن أربعيني بانفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).



وقال راصدون محليون، إن مواطناً في الـ 42 من عمره، قتل، السبت، جراء انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي في عرب الأحواض، بحي السلام الغربية شمال مديرية الحالي في مدينة الجديدة.



وأضاف الراصدون أن الضحية الذي كان يجمع الحطب تحول إلى أشلاء جراء انفجار اللغم الحوثي.



وفي وقت سابق أمس السبت، أعلن المرصد اليمني للألغام توثيق مقتل وإصابة 15 مدنياً جراء انفجار ألغام حوثية في أربع محافظات يمنية، خلال نوفمبر الفائت.

