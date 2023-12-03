بالتزامن مع تنفيذ تدريبات جوية..الحكومة اليمنية تكشف عن مساعٍ حوثية لشن عملية عسكرية في مأرب وشبوة

كشفت الحكومة اليمنية، عن خطط لمليشيا الحوثي الإرهابية، لشن عملية عسكرية مزدوجة في محافظتي مأرب وشبوة (شرق اليمن)، وذلك بالتزامن مع تنفيذ تدريبات جوية؛ محذّرة من تداعيات ذلك على جهود التهدئة ومفاقمة الوضع المعيشي لليمنيين.



جاء ذلك في بيان لوزير الإعلام معمر الإرياني نشره على منصة "إكس"، حذّر فيه من مغبة اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، على تفجير الاوضاع عسكرياً، في ظل تقارير ميدانية عن عمليات تحشيد واستحداثات في جبهتي (مأرب، شبوة).



وأوضح الإرياني، أن هذا التصعيد الخطير "ينذر بنسف جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن، وانزلاق الأوضاع من جديد نحو مربع الحرب، ومفاقمة الوضع الإنساني والمعيشي المتردي الذي يعيشه اليمنيون جراء سنوات الحرب والانقلاب".



وأشار إلى أن التقارير الميدانية تكشف أن مليشيا الحوثي تخطط لشن عملية عسكرية في محافظتي (مأرب، وشبوة)، عبر ماسماها "تنفيذ عملية الكماشة" ضد مدينة مأرب من جبهتي العلم شمال المحافظة، وجبهة البلق الشرقي، وحريب جنوب المحافظة، بالتزامن مع هجوم واسع على مديريات بيحان وعين وعسيلان ومرخة العليا ومرخة السفلى بمحافظة شبوة.



واضاف: أن التقارير الميدانية تفيد أن مليشيا الحوثي قامت أواخر اكتوبر ومطلع نوفمبر المنصرم بعمليات تحشيد إلى جبهات محافظة مأرب، وبدأت بنزع وتفكيك حقول الألغام التي كانت زرعتها في الخطوط الامامية بعقبة ملعاء غرب حريب، وجنوب وشرق البلق الشرقي والممتدة إلى نجد الحجلا شمال حريب، وجبهة العلم شرقي حزم الجوف، كما حصلت على طيران شراعي من إيران، حيث تم تدريب مجموعة من عناصرها على استخدامه.



وطالب الوزير الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص بإصدار إدانة واضحة لهذه الخطوات التصعيدية التي تؤكد استهتار مليشيا الحوثي بجهود التهدئة، وعدم اكتراثها بحياة الناس والاوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة، والشروع في تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف المنابع المالية والسياسية والإعلامية لها، وسن القوانين التي تفرض العقوبات على قياداتها وتجميد اصولهم ومنع سفرهم.



وتزامنت التحذيرات الحكومية مع تحليق مقاتلات تابعة لمليشيا الحوثي من طراز سوخواي 22 وميج 29 في أجواء صنعاء وعمران والجوف، وتنفيذها عمليات تدريبية في مديرية "خب والشعف" بالجوف.



وخلال الأسابيع الماضية دفعت مليشيا الحوثي الإرهابية بتعزيزات كبيرة إلى تخوم محافظة مأرب من اتجاه الجوف والبيضاء ونفذت محاولات هجومية في شمال وجنوب المحافظة باءت بالفشل.

