شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 8 علاجات منزلية مذهلة لتهدئة السعال و التهاب الجيوب الأنفية بشكل طبيعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعمل عن طريق تحريك الهواء في منزلك من خلال سلسلة من الفلاتر التي تزيل العفن أو البكتيريا أو الغبار، ما ينتج عنه هواء نقي ونظيف.

وقد تكون أجهزة تنقية الهواء مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من الحساسية الموسمية.. استخدم جذر الختمة

جذر الختمة أو نبات الخطمي هو مكمل عشبي يعتقد أنه يهدئ الأغشية المخاطية المتهيجة الموجودة في الحلق والفم. وتحتوي جذور وأوراق الخطمي على مادة سميكة تسمى الصمغ. وعند مزجه مع الماء، يشكل الصمغ قواما شبيها بالهلام يمكن أن يغطي الحلق، مثل العسل إلى حد كبير.

ويتوفر جذر الخطمي في شكل أوراق مجففة أو شاي أو كبسولات.

7. استهلاك الزعتر

الزعتر عشا يُعتقد أنه يهدئ تقلصات العضلات الملساء، بما في ذلك تلك الناجمة عن السعال.

ووجدت دراسة نشرت عام 2006 أن العلاج المشترك للزعتر واللبلاب يحسن السعال والأعراض الأخرى لالتهاب الشعب الهوائية الحاد.

ولتخفيف السعال، يمكن تناول الزعتر في شاي أعشاب أو على شكل مكملات.8. اشرب الماء

من أسهل الطرق وأكثرها أمانا لتحسين السعال هو الحفاظ على رطوبة الجسم. يساعد شرب الماء على ترقيق المخاط، ما يسمح له بالخروج من الجسم من خلال الفم أو الأنف. يمكن أن يساعد المرضى أيضا على تعويض السوائل المفقودة من التعرق أو سيلان الأنف.

ومن الضروري زيارة الطبيب عندما تعاني من الأعراض التالية:

- صعوبة في التقاط أنفاسك

- سعال مصحوب بدم أو مخاط متغير اللون.